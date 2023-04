Rodrigo Barrera: “La gente nueva de la UC me trata de ‘madre’, ‘chuncho’ y ‘muerto’”

Rodrigo Barrera, goleador histórico de Universidad Católica, por estos días ha tenido alta aparición en los medios de comunicación, en el marco de la previa de una nueva edición del Clásico Universitario.

Y es que pese a ser el hombre con más goles oficiales en la historia de la UC, “Chamuca” se declara seguidor de la U, club en el que tuvo dos etapas (1997-2011 y 2004), en las que forjó una especial relación con la hinchada azul.

Con dichos antecedentes, el mundialista con la Roja en Francia 1998 sabe que genera rechazo en gran parte de la fanaticada cruzada, aunque eso lo atribuye más a las nuevas generaciones.

“Es un tema de la gente nueva. La más joven no me saluda y no me quiere, pero la gente antigua de la Católica me tiene respeto porque sabe que lo que hice: jugué final de la Copa Libertadores, fui campeón de la Copa Interamericana, gané campeonatos y soy goleador histórico. Ellos me respetan mucho más por lo que hice”, declaró Barrera en “Todos Somos Técnicos”.

“La gente nueva me trata de ‘madre’, ‘chuncho’ y muerto”, complementó.

Eso sí, “Chamuca” destacó que quienes lo vieron jugar con la camiseta de la UC sí le expresan respeto y afecto. “El fin de semana pasado fui a Galvarino, cerca de Temuco, y me saqué muchas fotos con gente de Católica. Se acordaban de lo que yo rendí y de los abuelos que tenían fotos conmigo. Entonces, me da lo mismo”, manifestó.