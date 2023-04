“Tuve que sacrificar mucho”: Marcos González cuenta detalles de su quiebre con Jorge Sampaoli

Marcos González, retirado futbolista que formó parte importante del plantel de la Roja en las eliminatorias a Brasil 2014, contó detalles del quiebre de su relación con Jorge Sampaoli, quien había sido su DT tanto en la Selección como en la exitosa U de 2011.

Corría 2014 y ante su escasa actividad en Flamengo, Marcos González decidió aceptar una arriesgada recomendación que le hizo el propio Sampaoli, para que pudiera asistir a la Copa del Mundo de aquel año.

El casildense le aconsejó renunciar al “Mengao” y venirse a Chile, tanto para tenerlo cerca de Pinto Durán bajo como para encontrar continuidad en algún elenco del fútbol nacional. Ante sus deseos de ir al Mundial, “Lobo del Aire” tomó la recomendación.

“Sampaoli me pide que renuncie a Flamengo y que me viniera a entrenar con él, cuando fuimos a jugar un amistoso en Alemania. Dijo que me iba a preparar para el Mundial”, recordó González en la edición de ayer martes de “Todos Somos Técnicos”.

“Me dijeron que iban a abrir el libro de pases para mí, que iba a tener club en Chile y que iba a jugar, que me quedara tranquilo, que nos íbamos a preparar para el Mundial. Cuento corto, no fue así”, continuó.

Jorge Sampaoli (Matias Delacroix/NurPhoto via Getty Images)

En la misma línea, el exdefensa de la U y la UC, entre otros clubes, detalló que “llegué a entrenar con él por cuatro meses acá en Chile, doble jornada y después me dice que no estaba preparado, fue complicado”.

Además, Marcos González habló de los costos que tuvo que asumir por toda esta situación. “Fue duro, porque uno hace un esfuerzo familiar, ya que tenía contrato por cuatro años con Flamengo y tuve que sacrificar mucho, mis hijos tuvieron que venirse a hablar español, puesto que manejaban mejor el portugués, el tema económico, también”, estableció.