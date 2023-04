José Luis Sierra: “Mi motivación de venir a Arabia Saudita es el respeto y el cariño, eso supera lo económico”

Tras dar un batacazo al mando del Al Wehda, al eliminar al poderoso Al Nassr de Cristiano Ronaldo en las semis de la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita, José Luis Sierra se ha dado el tiempo de hablar con medios chilenos acerca de su presente en Medio Oriente.

“Me he tenido que reinventar en muchos aspectos”, comentó el “Coto” en entrevista con El Mercurio, respecto a su actual etapa en Al Wehda, la que es su cuarta experiencia como DT en Arabia Saudita, luego de dos ciclos en el popular Al Ittihad (2016-2018 y 2019) y su período en el Al Tai (2021-2022).

En ese sentido, el mundialista en Francia 1998 con la Roja manifestó que “mi motivación de venir a Arabia Saudita es el respeto y el cariño que he sentido a mi labor, eso en mi caso supera lo económico, (aquí) me siento valorado”.

En la misma línea, Sierra expresó que “nunca me imaginé (dirigir en Arabia Saudita) y siempre lo agradezco, que, de una cosa negativa, como fue mi salida de Colo Colo, salió algo bueno y se abrió esta posibilidad”.

El sueño de llegar a España

Al ser consultado por un posible retorno a Chile, José Luis Sierra estableció que “no me cierro a nada, es difícil predecir, quiero terminar de la mejor manera acá, ha sido cansador en lo físico y mental”.

Por otro lado, el DT que también cuenta con una experiencia en Emiratos Árabes Unidos (en 2018 al mando del Shabab Al-Ahli) remarcó su deseo de poder dirigir en Europa, específicamente en España.

“Siempre lo dije, mi aspiración es dirigir en Europa, España por el idioma, pero es solo un sueño, nunca hubo algo concreto”, comentó el entrenador cuya última experiencia en Chile fue al mando de Palestino (2020-2021).

“Tampoco tengo la aspiración ni soy iluso para esperar que me llame un equipo grande de España, no tengo ningún problema en ir a un club menor, lo he demostrado al venir acá, y demostrar que tengo capacidad… pero no es fácil, allá apuestan por los técnicos locales, salvo grandes excepciones como Ancelotti, Simeone, Pellegrini o el ‘Vasco’ Aguirre”, cerró.