La receta de Quinteros para erradicar a los violentos del fútbol: “Hay que meterlos presos, llevarlos a la policía cada vez que juega el equipo”

Más allá del alza que ha exhibido Colo Colo en cancha, la agenda del “Cacique” en los últimos días ha estado marcada por los hechos de violencia que han protagonizado barristas en distintos sectores del Estadio Monumental. De hecho, tras el Superclásico, el cuadro albo recibió una sanción de tres encuentros sin público.

Con dicho contexto, el director técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, hizo un llamado a las distintas autoridades involucradas en este asunto, para que se tomen medidas drásticas contra quienes protagonizan actos de violencia en el fútbol.

“Son 20, 30, 15 ó 10... Hay que ir a buscarlos y sacarlos del fútbol para que toda la gente de bien y la hinchada verdadera de Colo Colo disfrute del equipo. Estamos haciendo algo mal, que por pocas personas paguen 40 mil. Tenemos que identificar, supongo que hay muchos identificados, sacarlos del fútbol, y listo, eso hay que hacer, los verdaderos hinchas son los que alientan y no perjudican al equipo”, planteó el entrenador albo en conferencia de prensa.

“Hace casi tres años que lo estoy diciendo, pero la Justicia de esta manera no está bien, prohibir a toda la gente que venga al estadio a ver un espectáculo, algo hermoso, a disfrutar, por personas que no son hinchas del club”, complementó.

En la misma línea, el argentino-boliviano estableció que “los que están identificados (hay que) meterlos presos, llevarlos a la policía cada vez que juega el equipo para que no vuelvan. Es fácil, como se hace en otros países... identificar a estas pocas personas que vienen a perjudicar, sacarlos del fútbol y listo”.

Al profundizar su argumento, Quinteros expresó lo siguiente: “Yo soy hincha de Colo Colo ahora, desde el día que llegué hago todo lo posible para que el equipo gane, nunca voy a tratar de perjudicar a la institución. Me sorprende que en Chile no se haga eso, el que está con la bengala prendida agarrarlo, sacarlo y llevarlo a la policía. Es fácil. Lo complicado es que perjudiquemos a un montón de familias, a nuestros familiares, los hijos de todos, que quieren venir a alentar y no pueden”.

La Calera y Stöhwing

En cuanto al presente futbolístico de Colo Colo, Gustavo Quinteros tuvo palabras sobre el duelo ante Unión La Calera, que se jugará este viernes en el Nicolás Chahuan Nazar. “No tengo decidido el equipo que va a iniciar, entrenamos con alternativas porque hay jugadores que se tienen que recuperar físicamente. Venimos jugando cada cuatro días y son partidos durísimos. Tenemos cinco o seis jugadores que no podemos usar, que están lesionados, están repitiendo los mismos y algunos están cansados. No tengo decidido el equipo”, comentó.

Además, el DT del vigente campeón del fútbol chileno se refirió a la reelección de Alfredo Stöhwing como presidente de Blanco y Negro. “Es dar continuidad a un proceso que tienen los dirigentes, no me meto demasiado porque me dedico a lo deportivo. La continuidad siempre es buena, siempre hay cosas por mejorar, así que espero que esto le dé al club en esta continuidad más beneficios y cumplir los proyectos u objetivos que tienen como dirigencia”, declaró.