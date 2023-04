Lasarte ahora sí aprueba la llegada de Bielsa a Uruguay: “Es un entrenador prestigiosísimo”

Hace más de dos semanas, Martín Lasarte a través de radio Carve, cuestionó el arribo de un entrenador extranjero a la banca de la selección de Uruguay, ante la inminente llegada de Marcelo Bielsa. Pero recientemente, “Machete” cambió de parecer y ahora mostró su aprobación a desembarco del “Loco” a su país.

Esta vez en conversación con DSports de Uruguay, Lasarte sostuvo que su primera opinión pública sobre Bielsa se trató de un malentendido.

“Estas cosas de las interpretaciones les trajo muchos problemas a Chile por ejemplo, lo que yo había opinado era que, dado que la eliminatoria es más sencilla y es un período nuevo, me pareció una buena oportunidad para empezar un proceso con un técnico compatriota; eso no significa que otro técnico no pueda venir, al contrario, nada que ver”, comentó.

En ese mismo sentido, respaldó la decisión de traer a Marcelo Bielsa por su gran carrera a lo largo de sus años.

“Con estas cosas de los videos cortos en redes sociales de repente te ves en una lista de los que le dicen no a Bielsa, pero qué vas a hacer. No puedes estar tapándolo. Bielsa es un entrenador prestigiosísimo con un bagaje importante, con una pauta de conducta de vida que se traslada al campo de juego, en eso me parece medio pariente de Tabárez en algunas cosas”, estableció.