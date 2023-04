“Me decía que la gente era impresionante”: Maxi Falcón revela el rol clave que tuvo Malrechauffe en su fichaje por Colo Colo

Maximiliano Falcón, uno de los líderes futbolísticos del actual plantel de Colo Colo y de los más queridos por la hinchada alba, reveló detalles respecto a cómo se produjo su llegada al “Cacique”, en octubre de 2022.

En medio de su primera transmisión en Twitch, a “Peluca” le preguntaron cómo vivió los primeros acercamientos con Colo Colo. Y al responder dicha consulta, el uruguayo reveló un rol clave que jugó su compatriota Damián Malrechauffe, quien tuvo un paso sin pena ni gloria por Macul en 2013.

“Yo jugaba en Rentistas como todos saben, es un club chico de Uruguay y la verdad que para mí fue muy lindo, porque tenía un compañero, Damián Malrechauffe que jugó acá en Colo Colo y no sé cuánto tiempo jugó ni cómo le fue, pero me contaba que era un terrible club”, contó Falcón.

“Me decía que la gente era impresionante y salir de Rentistas a Colo Colo no tenía que desaprovecharlo. Ahí tomé la decisión de una para venir para acá y cuando llegué me sorprendió, hasta el día de hoy me sorprende”, agregó.

Cabe recordar que el fichaje de Maximiliano Falcón en Colo Colo se oficializó el 22 de octubre de 2022, cuando el cuadro albo atravesaba uno de los peores momentos de su historia deportiva, sumido en la lucha por no descender.

Desde su llegada, el charrúa rápidamente se ganó el puesto de titular y más allá de algunas desavenencias con Gustavo Quinteros, que le han costado el puesto en algunas ocasiones, se ha alzado como pieza fija en el once estelar. De hecho, fue fundamental en la obtención del Campeonato Nacional 2022.