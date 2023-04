Arquero de Wanderers tras ser detenido por hurto en Supermercado: “Fue un malentendido”

El pasado 17 de abril, el arquero de Santiago Wanderers Eduardo Miranda fue detenido por el delito de hurto, en un supermercado Líder Express en la comuna de Concón.

Según informó El Mercurio de Valparaíso, Miranda fue abordado por los guardias cuando se disponía a abandonar el lugar, ya que llevaba mercadería que no había pagado.

Ante dicha situación, el jugador del “Decano” aseguró que no se dio cuenta y ofreció pagar los artículos de aseo (jabones y colonias) de forma inmediata.

Pese a sus excusas, el arquero fue retenido por los guardias, quienes además llamaron a Carabineros puesto que las especies superaban el valor de media UTM.

Posteriormente, Miranda fue derivado hasta una unidad policial, de la que posteriormente fue liberado por instrucción del fiscal. El Ministerio Público decidió no iniciar persecución dado que los hechos en cuestión no comprometen gravemente el interés público.

Mientras tanto desde Santiago Wanderers, el gerente general Cristián Chahuán, declaró lo siguiente sobre este caso: “Iniciamos una investigación interna de inmediato cuando nos enteramos de lo ocurrrido. Queremos conocer la versión del jugador, ver su hay más antecedentes, y en base a eso, se tomarán las decisiones respectivas”.

La versión de Miranda

El propio Eduardo Miranda utilizó sus redes sociales para entregar su versión sobre estos hechos. “En ningún momento yo quise quedarme o robar los artículos de aseo que llevaba en una bolsa aparte en el carro de compras (cosa que siempre hago), solo fue una distracción y olvido que tuve al momento de pagar todo lo demás que llevaba”, partió expresando a través de un texto publicado en sus historias en Instagram.

“Al momento de pasar la caja el guardia me paró y me dijo que no había pagado las cosas que llevaba en la bolsa, yo al darme cuenta que él tenía razón, le pido disculpas, que no me di cuenta, (por distracción) que no tenía problemas en pagarlas, que fue un malentendido”, continuó.

Tras ello, el portero caturro expuso que “me pasaron a una sala, me dijeron que esperara para resolver el tema. Esperé alrededor de 2 horas y posteriormente llegó Carabineros, y me llevaron detenido y esposado por hurto. En ningún momento los guardias ni gente del supermercado me dieron la posibilidad de pagar las cosas”.

“La gente que me conoce sabe que esos no son mis valores ni principios que traigo desde mi hogar, es primera vez que vivo algo así y me veo vinculado en algo como esto, fue muy vergonzoso, pido disculpas a mi gente de Wanderers por hacerlos pasar este mal rato, solo aclararles que fue un malentendido”, complementó.

La versión de Eduardo Miranda Foto: Instagram