Nia Jax es considerada una de las luchadoras más destacadas en los últimos años. De hecho, fue parte de la revolución femenina en WWE, gracias al talento que tiene sobre el cuadrilátero.

Su físico llamó la atención desde que dio sus primeros pasos en el ring, pues es una mujer alta, que pocas veces se ve en un encordado.

El impresionante cambio físico de Nia Jax

Pero desde hace varios meses, Nia tomó la decisión de cambiar de golpe su rutina, al sentir que estaba pasado de peso.

La luchadora siguió al pie de la letra las recomendaciones de Charlotte Flair, por lo que ha perdido un total de 21 kilos en seis meses.

En sus redes sociales, Jax ha mostrado la evolución que ha tenido, lo que ha hecho que muchos fanáticos le reconozcan su esfuerzo.

En 2015, la luchadora inició su camino en WWE y rápido se convirtió en una de las atletas más destacadas, al grado de ser temida por muchas de las chicas del roster.

Sin embargo, desde su comienzo, Nia Jax fue muy criticada, ya que muchos fans consideraban agresivo y peligroso su estilo sobre el ring.

Fue despedida de la empresa en 2021, aunque nunca quedó claro cuál fue el motivo, pues ni ella, ni la empresa, dieron detalles.

La luchadora quiere volver a WWE

En la última edición de Royal Rumble, la esteta reapareció en WWE, pero, desde entones, no ha tenido más intervenciones.

Incluso, Nia reveló que le encantaría volver a los encordados, aunque desde otro ángulos, pues le encantaría ser maestra de las nuevas generaciones.

“Es todo un proceso, así que no esperaba volver a tiempo completo en el Rumble. Me volvió a picar el gusanillo cuando subí al ring. Me sentí como, ‘Oh, esta sensación, esta adrenalina que te recorre’. Respiraba muy fuerte antes de salir.

“Si la gente se acuerda de mí, lo único que querría es volver y ayudar a quien pudiera. Me encantaría añadir a la división. Sería algo que me encantaría hacer. Mickie volviendo y aportándome cosas de psicología que nunca he sabido, enseñándome cosas que nunca supe y subiendo al ring con ella”, relató.