“No le vas a pegar”: Marcos Rojo revela advertencia que le hizo Mourinho cuando Alexis llegó al United

Marcos Rojos, futbolista argentino que actualmente milita en Boca Juniors y que pasó varias temporadas en Manchester United, recordó una anécdota sobre la llegada de Alexis Sánchez a los “Red Devils”.

El actual capitán de Boca reveló una advertencia que le hizo el entonces DT del United, José Mourinho, ante el arribo del tocopillano, en enero de 2018, tras un millonario traspaso desde Arsenal.

“Viene Mourinho un día antes que lo fichen y me dijo volviendo de un viaje: ‘Mira que ficharon a Alexis, no le vas a pegar, no te vas a pelear’. Y le digo ‘¡No! ¿cómo me voy a pelear? ¿estás loco?’”, comentó Rojo en diálogo con el programa “Líbero VS.” de TyC Sports.

“Vino al otro día e imagínate que todos estaban esperando el saludo mío con Alexis y vino con la mejor. Después nos llevamos re bien”, continuó el mundialista con Argentina en Brasil 2014 y Rusia 2018.

Cabe recordar que Marcos Rojo y Alexis Sánchez tuvieron ásperos roces jugando por Argentina y Chile, respectivamente, las finales de Copa América en 2015 y 2016, en las que la Roja terminó imponiéndose en los lanzamientos penales.

Alexis Sánchez y Marcos Rojo fueron compañeros en Manchester United Foto: Instagram

Rojo, como uno de los zagueros de aquellos años de Argentina, fue uno de los encargados de la marca de Alexis, principal arma ofensiva de la selección chilena tanto con Jorge Sampaoli como con Juan Antonio Pizzi en el banco.

Más allá de aquellos roces, Marcos Rojo terminó siendo uno de los más cercanos a Alexis, en su difícil paso por el Manchester United.