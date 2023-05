Gabriel Suazo reveló los dos apodos que le tienen en el Toulouse: Colocolinos felices

Gabriel Suazo tuvo un fin de semana de ensueño en Francia, y cómo no, si el sábado recién pasado se alzó como campeón al conquistar la Copa de Francia con el Toulouse, tras la apabullante victoria de 5-1 sobre el Nantes

.Un día después de la obtención del título, el lateral izquierdo formado en Colo Colo conversó largo y tendido con sus seguidores de la plataforma Twitch respecto de cómo ha sido su nueva vida en el país galo, a tres meses de su arribo.

Uno de los tópicos más curiosos que abordó fue el apodo que le tienen sus compañeros: “Hay uno que me dice Colo Colo. Imagínate. Moussa me dice Colo Colo, siempre me dice Colo Colo. Así me dice, me llama y me dice Colo Colo”.

”Como yo ando con el hermano, hermano y todo el tema, no les puedo decir culiado y la weá porque no me van a entender nada o si no me dirían culiado todo el rato, pero me dicen hermano”, agregó respecto del otro sobrenombre que le tienen en el camarín violeta.

También se refirió a la adaptación que ha tenido al idioma francés, asegurando que habla muy pocas veces el español, y que al interior del club predomina el inglés. Igualmente, mencionó que trata de arreglárselas con el traductor, y que “no cacho nada, estoy más perdido”, sinceró.