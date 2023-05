Barristas atacaron a jugadoras de Colo Colo a la salida del Monumental: Javiera Grez los enfrentó

Un nuevo capítulo de violencia en el fútbol se vivió el domingo 30 de abril, en las inmediaciones del Estadio Monumental. Tras el triunfo 14-0 sobre Deportes Puerto Montt, jugadoras de Colo Colo fueron atacadas por barristas cuando salían del recinto de Pedrero.

Luego de aquella arrolladora victoria, ante un marco de público de 4 mil personas, integrantes del plantel femenino de “Cacique” se encontraron con barristas en Avenida Marathon, quienes presuntamente estabane en dicho lugar protestando por las medidas que tomó Blanco y Negro en cuanto al público para el partido ante Boca Juniors por Copa Libertadores.

Desde “Barra Las Albas”, organización de hinchas que acompaña al plantel femenino de Colo Colo en sus encuentros, difundieron un registro de los hechos y entregaron su versión sobre lo sucedido.

“Delincuentes estuvieron a las afueras de Av. Marathon esperando a jugadoras en donde las intimidaban, robándoles todo tipo de pertenencias que llevasen en sus manos, tales como canilleras, cintillos, colaciones. Amedrentaban los vehículos a la salida del recinto”, sostuvieron desde la citada organización.

“Después de peleas con guardias de seguridad del estadio, procedieron a lanzar piedras donde venían aún saliendo vehículos de jugadoras, en donde aún se encontraban familias esperando por una foto. En el video se ve como Javiera Grez increpa a los mal llamados HINCHAS”, agregaron.

Javiera Grez Foto: Instagram

Justamente la propia Javiera Grez, quien enfrentó a los barristas, también se refirió a estos hechos. “No sé que pasó realmente, pero fui a hablar con ellos para que no pasara ningún accidente. Todavía venían saliendo algunos vehículos del estadio, entonces les podía llegar algún piedrazo. También estaban saliendo algunas compañeras”, declaró la delantera del “Cacique” en diálogo con En Cancha.

“Conversé con ellos para decirles que por favor dejaran de lanzar piedras. Después se fueron. Hablamos tranquilamente y a mí no me hicieron nada. Por suerte no pasó nada grave”, complementó.