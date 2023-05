Beausejour y los últimos hechos de violencia en el fútbol: “Me distancio mucho de los que dicen ‘esto es por unos pocos’”

Ante los últimos hechos de violencia que han azotado al fútbol chileno, fundamentalmente los ocurridos en el Clásico Universitario de Concepción, Jean Beausejour hizo un llamado a “sincerar el debate” y no seguir considerando simplemente como “unos pocos” a quienes cometen este tipo de actos.

“Lo que nos está pasando, no tiene que ver con este partido (Clásico Universitario). Esto es algo similar a lo que pasa con las placas tectónicas, que van acumulando energía y que llega un momento en que no pueden acumular más. Y ahí es cuando suceden los grandes terremotos”, planteó de entrada “Bose” en la edición de este martes de “Los Tenores”.

“Acá se viene acumulando energía con respecto a un grupo de gente que no le gusta para nada el fútbol, que tiene un negocio completamente aparte. Y ahí me distancio mucho de los que dicen ‘esto es por unos pocos’. No. Si fuesen pocos, sería mucho más fácil controlarlos, si fuesen pocos incluso con las políticas actuales ya hubiesen estado identificados y estarían donde corresponden. Pero no son pocos, esa es la verdad”, continuó.

Al profundizar en su argumento, el bicampeón de América con la Roja estableció que “a lo mejor tenemos que sincerar el debate, no son pocos, son bastantes. Ahora, la esperanza es que siendo bastantes, no son más que los que somos y creemos que el fútbol es un patrimonio de toda la sociedad y no de unos pocos”.

“Por eso creo que hoy mismo hay que dejar cualquier cuña facilista y para la galera. Lo principal es unirnos como un cuerpo para actuar contra estos tipos, porque a estos tipos no les importa su club, no les importa el fútbol, les importa el negocio chico que deben tener, vaya a saber uno en qué ámbito”, complementó.