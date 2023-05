El duro relato del camarógrafo de TNT Sports: “Si esto cae adelante, me explota en la cara y hubiera sido terrible”

Corrían 30 minutos cuando el clásico estudiantil entre Universidad de Chile y Católica, que se disputaba solamente con hinchas del cuadro azul en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, se suspendió por el lanzamiento de bengalas y bombas de ruido a la cancha, donde uno de los estruendos impactó cerca y dejó con trauma acústico al cuarto árbitro del partido, Diego Flores, y también a Claudio Opazo, camarógrafo de TNT Sports.

Este último recordó el lamentable episodio que vivió en el reducto penquista. “Fue una experiencia bastante fea. En el transcurso del partido oía como explotaban. En un comienzo no me di cuenta, me corrí a un costado, me sentí mareado y algo aturdido. A esta cámara es difícil que llegue el lumpen porque siempre está rodeada de Carabineros y que haya pasado ahora es muy complejo”, contó en diálogo con Radio ADN.

“Me quedé mareado. Se acercó otro camarógrafo, me recupero un poco y veo cómo los propios hinchas de la U le sacaron cresta y media a otro, parece que era uno de los que lanzó las bombas. Después todos arrancaron al túnel y me alejé altiro”, añadió.

Además, el trabajador de TNT Sports comentó que “si no es por los audífonos, podría haber sido peor. Creo que escucho la explosión. Si esto cae adelante, me explota en la cara y hubiera sido terrible. En 20 años nunca me había pasado algo de este tipo a mí, nunca. No había sentido esa inseguridad”.

Por último, sostuvo: “De la U no se me acercó nadie, me ayudó el cuerpo médico de la UC. En Estadio Seguro me tomaron los datos y luego me mandaron desde Mediapro a la Mutual de Seguridad. El chequeo salió bien. Debería estar todo bien en los próximos días”.