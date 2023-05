El impresionante físico de “Chicharito” Hernández a sus 34 años

El presente de “Chicharito” Hernández y el Galaxy de Los Ángeles no es el mejor. El conjunto del mexicano marcha en la penúltima posición de la Conferencia Oeste, con sólo seis unidades de 30 posibles.

La situación en el terreno de juego no luce alentadora, pero el delantero azteca poco ha podido hacer, ya que se pasó varios partidos lesionado.

“Chicharito” presume impresionante físico a sus 34 años

Pese a ello, Hernández se encuentra en uno de sus mejores momentos físicos, así quedó comprobado en su cuenta de Instagram, en donde presumió lo musculoso que se encuentra.

Parte de este trabajo lo ha logrado con el entrenador personal Roy Dian Chan, quien ha llevado al límite al delantero mexicano.

"Chicharito" Hernández. El mexicano luce mejor que nunca.

En la foto se puede apreciar a “Chicharito” bastante marcado y subido de volumen muscular, lo que provocó comentarios de todo tipo.

Pese a sus 34 años, Hernández está en un momento bueno de su carrera, luego de haber tocado fondo hace un par de años, cuando se le vio pasado de peso.

Inminente regreso al Tricolor

Desde hace varios años, el atacante del Galaxy de Los Ángeles ha estado vetado de la Selección Mexicana, por motivos que nunca esclareció el antiguo estratega del Tricolor, Gerardo Martino.

Sin embargo, el conjunto azteca está viviendo un nuevo proceso, en el que Diego Cocca es el encargado de llevar las riendas del equipo.

Ante este cambio, el regreso de Hernández parece inminente. De hecho, varios medios aseguraron que volverá al Tri el próximo 10 de junio, para encarar un duelo amistoso.

Incluso, la intención es que el ariete sea parte del equipo que dispute la Copa Oro, pues el entrenador de la Selección lo ve en buen nivel.

“El problema es que hay algo que no puedo hablar, porque me llevó a alguien entre las patas, yo asumí un rol de villano. Fueron cuatro años de proceso, en los dos primeros se habló mal de manera negativa y estaba pasando por divorcio, no hacía gol y me querían retirar, los otros dos fue a la inversa”, relató el delantero.