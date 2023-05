“Hice una tremenda carrera”: Jaime Valdés oficializa su retiro y emprende un nuevo desafío en el fútbol

Jaime Valdés, de 42 años, anunció este martes el término oficial de su extensa carrera como futbolista profesional. “Pajarito” dio a conocer la noticia en medio de una conferencia de prensa enmarcada en su nuevo desafío en el fútbol.

Y es que Valdés se convirtió en el controlador de Deportes Linares, elenco que compite en la Segunda División Profesional. El exmediocampista de Colo Colo adquirió el 75% de la propiedad de dicho elenco.

En medio de dicha conferencia, Valdés pidió hacer una pausa con el tema específico de Linares para dar a conocer su decisión de colgar los botines.

“Hoy he decidido poner fin a mi carrera futbolística. Oficialmente me retiro del fútbol profesional, no lo había dicho antes, no lo había comentado con nadie, pero llegando a este desafío, creo que es justo comunicarlo”, expresó.

“Fue una carrera muy larga, estoy muy contento, si bien es algo que a ningún futbolista le gusta comunicar, me lo tomo con mucha tranquilidad y alegría, porque hice una tremenda carrera”, agregó.

Junto con ello, el exjugador de Atalanta, Parma, Bari y varios otros clubes, también tuvo palabras en su cuenta en Instagram sobre su decisión de oficializar su retiro.

“Sólo queda decir gracias fútbol por todo. Fueron unos años increibles en donde pude soñar y disfrutar siendo un futbolista profesional. Gracias a todos los que me acompañaron en este tremendo camino, familia, amigos”, estableció.

Para cerrar, Valdés se dirigió a los fanáticos de los equipos que le tocó defender y destacó su paso por Colo Colo.

“A los hinchas de cada equipo que me tocó vestir su camiseta, senti cariño y respeto siempre. Gracias Colo Colo por dejarme cumplir mi sueño de niño. Nos seguiremos viendo ya desde otra faceta, pero siempre ligado a este deporte que tanto amo”, escribió.