Guarello contra los barristas: “Si crees que el fútbol necesita las barras para ser entretenido, es que no te gusta el fútbol”

En una nueva arremetida contra los integrantes de las barras bravas y protagonistas en general de hechos de violencia en el fútbol, el periodista Juan Cristóbal Guarello manifestó una categórica opinión respecto al presunto interés por el fútbol de estas personas.

Y es que tras sus comentarios respecto a los hechos ocurridos en el Clásico Universitario, Guarello advirtió que hubo personas que salieron en defensa del rol de las barras en el fútbol. Frente a ello lanzó una contundente aseveración.

“Había gente que decía que sin las barras no es entremetido, no es interesante. La conclusión es: viejo, si tú crees que el fútbol necesita las barras para ser entretenido, es que no te gusta el fútbol… lo que a ti te gusta es el zangoloteo en la tribuna, por decirlo de una manera muy blanda”, partió expresando el autor de “País Barrabrava” en el programa “Pierna Fuerte”.

“A ti lo que ocurre en la cancha no te gusta, no te gusta el fútbol admítelo, a ti no te gusta el fútbol, lo que te gusta es volverte loco, tener una pasión que no puede parar, ponerte una camiseta, tatuarte, tirarte de la tribuna para abajo, tirar bengalas, pero no te gusta el fútbol. Admítelo”, continuó.

En la misma línea, el comentarista de Radio Agricultura, Canal 13 y DSports estableció que “esto es como el que dice ‘es que si yo no estoy curao, no bailo’, o sea, no te gusta bailar, te gusta curarte. Es lo mismo, no te gusta bailar, te gusta estar curao. Bueno, no te gusta el fútbol, te gusta estar en la tribuna hueveando, eso es lo que te gusta, nunca te gustó el fútbol, admítelo. Anda a molestar a otra parte, deja que el fútbol se desarrolle normalmente”.

Juan Cristóbal Guarello Foto: Captura Agricultura TV

Guarello fue más allá y planteó que “se ha instalado la mentira que en Latinoamérica sin la pasión de las hinchadas no hay fútbol posible. Eso es una mentira. Hay partidos, hay campeones que no han necesitado de tanto ruido… Está bien, si alguien quiere ir a cantar y mover banderas al estadio está bien, pero lo esencial sigue ocurriendo sobre el campo de juego, lo otro es accesorio”.

“Pero resulta que la mentira de las barras bravas es que lo accesorio está en la cancha y lo importante está en la tribuna. Y lo lamentable es que hay un montón de cientistas sociales, voy a repetir esto una y otra vez, han validado esto como una especie de válvula de escape, de mutación de los obreros y luchadores organizados. Han inventado un montón de etiquetas que son falsas, son imposturas”, complementó.