Eduardo Vargas es respaldado en Atlético Mineiro: “Es cierto, falla goles, pero hay que tener paciencia”

Eduardo Vargas lo sigue pasando mal en el Atlético Mineiro. El delantero chileno ha sido uno de los jugadores más criticados por la hinchada, debido a su discreto inicio de temporada en el “Galo”, por lo que ya se habla de una posible salida del club.

Sin embargo, “Turboman” recibió un importante respaldo desde la directiva del equipo, pues el mismo presidente del conjunto de Belo Horizonte, Sérgio Coelho, llamó a los fanáticos a tener paciencia con el bicampeón de América con la Roja.

“El último partido que criticaron a Vargas, sus resultados y estadísticas fueron excelentes. Tal vez incluso por eso Coudet (DT del equipo) lo puso en el partido por la Copa”, expresó el timonel tras la victoria por 2-0 ante Alianza Lima por Copa Libertadores, donde el chileno fue titular y jugó hasta los 76 minutos.

“No tengo dudas, es un gran jugador, un futbolista de la selección. Es cierto, falla goles, pero hay que tener paciencia a veces y no criticar”, añadió.

Cabe consignar que la “Torcida Organizada Galocura”, la barra del Atlético Mineiro, había manifestado una dura declaración contra Vargas, en la que afirmaron que ya no aceptaban al chileno vistiendo la camiseta del equipo, debido a que “son innumerables los traspiés acumulados a lo largo de su carrera en el club, innumerables ocasiones en las que el jugador nos hizo daño y no mostró el debido respeto por nuestra camiseta. Jugador sin compromiso, sin voluntad y que no honra nuestros colores”.

“La indiferencia, la pereza y la mala voluntad de este jugador en el partido de hoy podría haberle costado mucho al club. Si ese pibe se queda en el club, el problema ahora será de nosotros, de la torcida Galocura. ¡La paciencia tiene un límite, y la nuestra se acabó!”, agregaron.