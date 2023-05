El duro análsis del “Pollo” Véliz sobre Maxi Falcón: “Para destruir es un monstruo, para construir no sirve”

Maximiliano Falcón ha sido blanco de duras críticas, lugo de su mal desempeño en la derrota 2-0 de Colo Colo ante Boca Juniors en el Monumental, por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Entre quienes criticaron al “Peluca” se encuentra Leonardo Véliz, quien hizo un duro análisis respecto a las condiciones futbolísticas del defensa uruguayo del “Cacique”.

“Lo de esta noche con Falcón, ¿es para defenderlo? Todos sus pases de atrás llegan al rival y el condoro de un novato en el primer gol hundió a Colo Colo. La expulsión de Palacios, fue la última palada. Un monólogo”, expresó el “Pollo” a través de su cuenta en Twitter.

Posteriormente, el mundialista en Alemania 1974 profundizó en sus reproches al charrúa. “Falcón se equivoca mucho cuando lo presionan al querer salir jugando, todos sus posibles pases terminan en pelotazos al rival”, estableció.

“Para destruir es un monstruo, para construir no sirve. Vean la Champions y a sus defensas centrales, es muy difícil que pierdan un balón desde atrás”, complementó.

Más allá de la situación particular de Falcón, Véliz expresó su resignación por la caída de Colo Colo. “Tuve esperanzas de que con el 1-0 y once en cancha podíamos empatar, pero el segundo gol y la expulsión echaron por tierra ese deseo. No mejoró mucho Colo Colo con lo que demuestra en el campeonato chileno”, manifestó.

Eso sí, no todo fue malo para el exseleccionado nacional. “Damian Pizarro solo contra el mundo. Allí hay una piedra preciosa. La excepción de una noche negrisima”, planteó.