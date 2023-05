La confesión no deportiva de Gabriel Suazo: se hará un injerto de pelo

El excapitán de Colo-Colo, Gabriel Suazo, ahora en el Toulouse, contó a través de Twitch, que está pensando en hacerse un injerto de pelo.

“Averigüé y me explicaron que la alopecia es hereditaria, no puedes hacer nada”, dijo Suazo, de acuerdo a las declaraciones recogidas por La Hora.

“Me gustaría hacer el tema del pelo, sobre todo ahora que estoy aquí en Europa”, contó, a su vez que ya tiene en vista un centro para realizarse el procedimiento.

“Es rápido, a lo mejor me pongo pelo, a lo mejor me rapo y me pongo de mi mismo pelo”, dijo en tono de broma.