Cuánto dinero gana Bad Bunny por participar en WWE

Después de mucho tiempo de espera la alegría de la WWE regresará a Puerto Rico, luego de que se celebrará el PPV Backlash, en el que Bad Bunny será uno de las figuras más esperadas por la audiencia.

Desde hace algunas semanas, la empresa de lucha libre anunció su vuelta a la isla, luego de 18 años de ausencia.

Bad Bunny y sus grandes momentos en WWE

Los rumores indican que el cantante de reggaetón influyó mucho en esta decisión de WWE, pues su relación con la compañía es muy buena.

Desde que era niño, Benito Antonio Martínez Ocasio tenía la ilusión de ver en su país un PPV, por tal motivo será un sueño cumplido tener de vuelta un espectáculo de esta índole.

Bad Bunny estará en la conferencia de prensa de WWE Backlash este próximo viernes en el Palacio Plaza del Coliseo de Puerto Rico. 🇵🇷

— La conferencia será abierta al público. pic.twitter.com/iyJhAJm0HY — Bunny’s Network (@badbunnynetwork) May 3, 2023

Incluso, Bunny tendrá un duro combate, cuando se mida en un mano a mano ante Damian Priest, en una lucha callejera.

“En 2005, cuando era niño, no pude asistir a New Year’s Revolution en el Coliseo. Finalmente, 18 años después, WWE regresa a la isla con un evento masivo y esta vez no me lo perderé”, comentó el cantante.

¿Cuánto dinero recibe Bad Bunny de WWE?

El artista puertorriqueño no tiene un sueldo fijo con WWE. De hecho, las fuentes cercanas él revelaron que recibe dinero por cada aparición que tiene.

Desde hace más de un año, Benito tiene pequeñas intervenciones en los shows. De hecho, uno de sus mejores eventos fue WrestleMania 37, en donde se ganó el respeto de muchos atletas del roster.

Bad Bunny attacks Damian Priest On WWE Raw 😳 pic.twitter.com/lHKfcHJGAP — Daily Loud (@DailyLoud) April 26, 2023

De acuerdo a la revista “Cosmopolitan”, WWE le paga al cantante de género urbano una suma cercana a los 100 mil dólares por presentación, una suma bastante importante.

Su presencia en Backlash, representará la cuarta aparición oficial en un evento de la compañía, pero esta será más que especial, al celebrarse en su natal Puerto Rico.