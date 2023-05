“La confianza no la venden en las farmacias”: la firmeza de Claudio Bravo tras su notable retorno en el Betis

El arquero chileno Claudio Bravo, quien tuvo una gran reaparición en el once titular del Betis en el triunfo 1-0 como visita sobre Athletico de Bilbao, derrochó firmeza en sus declaraciones al valorar su destacada actuación.

“Fue un triunfo muy bueno. Hace más de diez años que no se ganaba en este campo. Es un lugar difícil, un ambiente especial, donde la gente te presiona mucho. Es una victoria importante de cara al siguiente encuentro y para lo que viene”, declaró el veterano arquero en Betis TV.

En cuanto a su retorno al equipo estelar depsués de varias jornadas como suplente, el capitán de la Roja sostuvo que “es parte de, también… Uno no está en estos lugares por arte de magia, te avala tu trabajo y tu trayectoria. Depende de la manera de esforzarte día a día, sino es imposible llegar a este nivel”.

“Más que sufrir en este tipo de partidos, yo disfruto como un niño cuando juego. Y si no juegas habitualmente, no pasa nada. La confianza no la venden en las farmacias. Yo sigo trabajando siempre, a disposición del grupo”, complementó.

Además, sobre el ambiente hostil en San Mamés, Bravo expresó que “no me importa que me silben o que insulten, sacar puntos de un lugar complejo como este es lo lindo del fútbol. Así también lo hacemos sentir nosotros en nuestra casa. Esto es lo que intentamos hacer desde hace tres años, que este equipo esté arriba, para estar en Europa”.

En cuanto a lo que viene para el Betis, el oriundo de Viluco comentó que “sabemos que dependemos de nosotros para volver a ser un equipo agresivo, si seguimos así vamos a conseguir premio en todos los estadios. Hacía falta ganar porque lo necesitábamos de cara al objetivo que es estar en Europa. Dejamos pasar opciones valiosas y lo seguimos intentando. Nuestra mentalidad está en ganar siempre, no empatar ni perder”.