La dura confesión de Christiane Endler: “Me he planteado no jugar por Chile”

Christiane Endler, captiana de la Roja y máxima figura histórica del fútbol femenino en Chile, realizó una dura confesión respecto a su motivación de representar los colores de Chile, debido a la “falta de seriedad” que existe a nivel directivo.

“Me he cuestionado venir a jugar por Chile, debido a la falta de seriedad en su momento, a la falta de claridad y ver a lo que queremos apostar. Falta ver qué queremos lograr en el fútbol femenino, si queremos seguir obteniendo cosas y clasificando a Mundiales o solo queremos estar ahí por participar y nos conformamos con lo que ya hicimos”, declaró “Tiane” en conversación con Prensafútbol.

Por lo mismo, la arquera del Lyon comentó que “para mí no es fácil viajar todos los meses para ir a la Selección y dejar el club acá. Salió un estudio que fui la futbolista que viajó más durante varios años por compromisos de selección”.

“Ahora tenemos condiciones, pero antes muchas veces salió de mi bolsillo el pagarme mejores condiciones. Me he planteado no jugar por Chile, pero siempre voy a estar disponible y dispuesta si hay un proyecto serio y ambicioso que apueste por el fútbol femenino”, agregó.

Más allá de aquello, Endler llamó a “hacer un trabajo fundamental en la formación de la liga chilena. No ha habido un trabajo continuo en Chile. Han tenido altos y bajos”.

Endler y el nuevo DT de la Roja

Por otro lado, Christiane Endler habló del cargo de DT de la Roja, el que quedó vacante tras la salida de José Letelier en febrero pasado, tras el fracaso en el repechaje al Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023.

“El nuevo DT de Chile necesita experiencia, un proyecto claro y mucha experiencia en el rubro para saber sobrellevar a la Selección, conocer cómo se trabaja en el mundo en el fútbol femenino internacional, saber cómo enfrentar a los rivales y tener un plan de acción para llevarlo a cabo”, estableció.

“Hemos perdido mucho tiempo de preparación. Nos quedamos atrás en relación a Latinoamérica. Hemos perdido tiempo de amistosos y trabajo. Espero que venga una persona seria y con carácter. La persona que asuma en el puesto tiene que elegir a las jugadoras que estén pasando por su mejor nivel en la actualidad y por el aporte que pueden hacer. Le deseo lo mejor al nuevo entrenador que venga”, complementó.