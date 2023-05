“Tengo 12 pernos en mi brazo con dos placas de titanio” el crudo relato de Paulo Garcés tras su doble fractura

Paulo Garcés, experimentado arquero que ha defendido varios clubes del fútbol nacional, sufrió una escalofriante lesión hace algunos días, en el duelo entre Deportes Valdivia y Deportes Rengo, por el campeonato de la Segunda División Profesional.

En medio de una intensa disputa de balón, el portero de 38 años sufrió un violento choque con el jugador rival Matías Recabal, situación que lo obligó a abandonar el campo de juego en ambulancia y ser intervenido de urgencia. El diagnóstico: fractura de radio y ulnar del antebrazo izquierdo, lesión que lo tendrá al menos cuatro meses inactivo.

“Era una de las últimas pelotas, estaba todo el equipo arriba, los centrales incluso estaban en el área rival, tiraron un pelotazo largo, en mi apreciación era fuera de juego pero después viendo la imagen sale de atrás de la mitad de la cancha. Era una pelota rápida, que al fin y al cabo con la cancha mojada, barrosa, se hace mucho más difícil poder hacer pie, decido, una vez que dé el bote, tratar de tirarme una ‘palomita’ para tratar de sacar el balón como lo había hecho anteriormente con otra pelota’, comenzó relatando Garcés en conversación con el sitio Primera B Chile, al recordar el momento en que se produjo la lesión.

“Consigo lo que quería que era sacar el balón con mi cabeza pero a la vez el jugador se protege con su cuerpo y con su rodilla, yo me protejo mi cara con los brazos, termino en el suelo y cuando me quiero parar, porque sé que la pelota todavía está en juego, quedó hincado y empujo con los dos brazos hacia arriba, uno estaba completamente doblado y no tuve la fuerza para poder pararme”, continuó.

Al entregar más detalles, el “Halcón” contó que “me di cuenta cuando me quiero parar rápido, el brazo no me respondió y obviamente lo veo, estaba todo doblado, ahí empieza el dolor, con el frío, con todo, empecé a patalear porque no tenía fuerza para poder pararme y el dolor que tuve en ese momento y cuando empiezo a subirme a la camilla para ir a la ambulancia, un dolor insoportable. Yo me saqué dos veces el hombro, anteriormente, este dolor que tuve acá es inigualable, demasiado fuerte”.

En cuanto al procedimiento al que se tuvo que someter por esta lamentable lesión, Garcés explicó que “con una operación basta, en estos momentos tengo 12 pernos en mi brazo con dos placas de titanio que envuelven a cada hueso que se rompió, tengo seis pernos por cada placa, permanente, de por vida”.

Además, el meta formado en Universidad Católica tuvo palabras para el jugador Matías Recabal. “No concibo y no veo mala intención en un jugador de fútbol, hay cosas que se pueden evitar, como él, haberse parado antes o yo también haber ido distinto, haber ido con el pie pero también sabiendo que iba con el pie, es expulsión segura o haberme quedado, la pelota pasa y es gol, pero mala intención no veo, él trata de protegerse, se protege con la rodilla y me pega con la rodilla en el brazo”, sostuvo.

Por último, el integrante del plantel de la Roja que ganó la Copa América 2015 reconoció que pensó en la opción del retiro ante la gravedad de esta lesión. “Obvio que pasó en ese momento del impacto, de la ida a la clínica. Yo viajo todos los días, vivo en Pucón, ida y vuelta son cuatro horas de viaje, más los entrenamientos, es un esfuerzo tremendo el que he hecho el año pasado y este, obviamente que se te pasa por la mente, estaba solo, llegaban mis compañeros, algunos dirigentes, pero era una conversación que tenía que tener con la familia”, contó.

“El día después llega muy temprano mi mujer, porque ese día también quería viajar pero estaba lloviendo torrencial y era muy peligroso viajar tan tarde, llegó ese día y lo primero que me dijo fue «te tienes que recuperar pronto para que vuelvas a las canchas». Ya con el apoyo de mi familia voy para adelante con todo, pero sí obviamente que se me pasó por la mente en esas horas post lesión”, complementó.