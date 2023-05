Viejos cracks le dieron una alegría a Luis Núñez en la cárcel de Rancagua: “Cometió errores, pero no lo vamos a dejar solo”

Luis Núñez, exfutbolista que se encuentra cumpliendo una pena por homicidio en la cárcel de Rancagua, recibió la visita de viejos cracks del fútbol chileno, con quienes incluso pudo jugar un partido de fútbol en el gimnasio de dicho centro penitenciario.

Según detalló La Tercera, Esteban Paredes, Rodrigo “Kalule” Meléndez, Rodrigo Pérez, Leonardo Monje y José Luis “Ribery” Muñoz fueron las ilustres visitas que recibió “Lucho Pato” en el penal de Rancagua, tras gestión de las fundaciones Incorporémonos e Integrando.

Los futbolistas liderados por Paredes enfrentaron a los reclusos, como también a un equipo de gendarmes. En la jornada también dijo presente el humorista Hans Malpartida, más conocido como “Miguelito”, muy vinculado al fútbol debido a su fanatismo por Unviersidad Católica.

Sobre esta experiencia, Rodrigo Pérez comentó lo siguiente: “Siempre es bueno estar en un evento así, muy social. Uno no es nadie para ser juez de las cosas que hicieron o no. Siempre es importante no olvidarse de los amigos. Lucho cometió errores, pero no lo vamos a dejar solo”.

“Lo hago frecuentemente. Es importante. Nadie en la vida está libre de tomar malas decisiones. Lucho estuvo muy feliz con toda la gente que participó, se le veía bien. Quedamos contentos. Más que por jugar. Verlo y que esté bien, es bueno para todos los que estuvimos ahí”, complementó.

En la misma línea, el histórico de Cobreloa sostuvo que “esto deja una enseñanza. He estado en varias cárceles. Hay que darse el tiempo de estar”.

Además, Pérez contó que “a Luis lo vi tranquilo, contento, compartió con todos. Espero que estas instancias se den seguido. La reinserción es fundamental. Hay que estar dispuesto a ayudar, a dar una mano”.