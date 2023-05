Gustavo Huerta cuenta detalles de la gran receta de Cobresal para acertar con los refuerzos

Cobresal, flamante líder del fútbol chileno, ha basado su buena campaña del 2023 en la correcta conformación de su plantel. Y es que a la base del año pasado, en el último mercado de fichajes sumó refuerzos que han sido un real y destacado aporte.

Justamente el tema refuerzos es fundamental para Cobresal, considerando su realidad a nivel institucional y el contexto del campamento de El Salvador. Los fichajes deben ser elegidos con pinzas y, la realidad deportiva, da cuenta del buen ojo que tienen en la Tercera Región.

Gustavo Huerta, DT cobresalino, contó algunos detalles acerca del trabajo que realizan para acertar con los fiichajes. “Siempre buscamos jugadores que hayan tenido una muy biena campaña en la B y, por ahí, algunos jugadores de Primera no han vivido un buen año pero que aquí podemos recuperarlos”, contó el experimentado entrenador chileno, en conversación con Las Últimas Noticias.

“Siempre hemos tenido a nivel de club buen ojo en buscar el perfil de jugador que puede rendir acá. Este es un campamento minero y, si el jugador está aquí con su familia es mucho mejor, porque el club provee las mejores condiciones para que el deportista esté tranquilo y pueda desarrollar su trabajo”, continuó.

Del mismo modo, Huerta destacó que “hoy tenemos un camarín fuerte con muy buenos líderes, jugadores de experiencia que uno sabe que son positivos, independiente si están jugando o no”.

Por otro lado, Gustavo Huerta habló de la condición de líder del torneo de su equipo. “Esperemos que esto no sea circunstancial porque, sabiendo que Huachipato, la U y la UC tienen un partido menos, no da para estar tranquilo. Igual lo tomamos con mucha responsabilidad y les he pedido a mis jugadores que lo podamos sobrellevar bien, acorde a las características que tenemos”.

“Sabemos que en un campeonato largo prima mucho la cantidad de jugadores que tiene cada plantel, pero nosotros hemos hecho harto esfuerzo para mantenernos en los primeros lugares”, complementó.