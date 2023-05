Marsella se involucra en la polémica de Palestino con el PSG

La expulsión de un hincha que lucía la camiseta de Palestino en el estadio Parque de los Príncipes, ha provocado una gran polémica entre el club chileno y el poderoso Paris Saint-Germain.



A través de sus redes sociales, el conjunto árabe emplazó al vigente campeón francés para que diera explicaciones públicas respecto a lo que le sucedió a Moussi Zinedine, hincha que que fue expulsado del Parque de los Príncipes durante el duelo entre el PSG y Lorient.



“Lamentablemente, no hay una explicación por lo sucedido en el estadio del PSG. Había más hinchas con camisetas ajenas al club local, pero solo él fue expulsado. Exigimos una explicación”, manifestó al respecto Palestino.



Esta publicación del cuadro de colonia encontró respuesta en Francia, pero no del PSG, sino del Olympique de Marsella. El conjunto de Alexis Sánchez se involucró en la polémica cargando contra el actual líder de la Ligue 1.



“Bueno, no es primera vez que un chileno incomoda a ese club”, escribió el OM, junto con publicar una fotografía de Alexis celebrando un gol sobre el PSG en la victoria 2-1 por la Copa de Francia, del pasado 8 de febrero.



Palestino agradeció la respuesta del Marsella y volvió a lanzarse contra el PSG. : “Gracias por responder, amigos. Pensábamos que no había internet en Francia, pues la respuesta que esperamos aún no llega”, expresó.

Gracias por responder, amigos. Pensábamos que no había internet en Francia, pues la respuesta que esperamos aún no llega 👀 https://t.co/zVLFZg4NBT — Club Deportivo Palestino (@CDPalestinoSADP) May 7, 2023