“Pato” Yáñez no ve bien a Quinteros en Colo Colo: “Debe estar al borde de irse para la casa”

Patricio Yáñez lanzó un duro comentario respecto al presente de Gustavo Quinteros al mando de Colo Colo. El campeón de la Libertadores 1991 manifestó que ve agotado al DT en cuanto a su relación con el plantel.

Durante la edición matinal de este lunes de “Deportes en Agricultura”, el “Pato” se refirió a las dificultades que ha enfrentado Quinteros a raíz de actos de indisciplina o errores groseros de parte de sus jugadores dentro de la cancha.

“Siento que Quinteros estos temas los ha dicho y los ha conversado con los jugadores, de que no se manden ‘macanas’ dentro de la cancha. Repetir, repetir y siguen y siguen cometiendo errores”, partió planteando el exseleccionado nacional.

“Entonces, cuando el jugador no responde ante lo establecido, las reglas, las normas... yo creo que Quinteros debe estar al borde de irse para la casa. Lo digo en serio”, continuó.

Al profundizar en su comentario, Yáñez estableció lo siguiente: “Siento una desazón de su parte cuando habla. El pensamiento hablado que tiene, de hace rato que no lo veía de apuntar (a los jugadores), porque que ya está hasta la coronilla de que no le hacen caso, no lo respetan, o sencillamente su mensaje no está entrando”.

“Aquí hay que poner las dos versiones sobre la mesa, lo que uno observa desde afuera”, cerró.