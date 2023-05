“Cote” Rojas, la skater que hace “escuela” en Chile: “Queremos utilizar el deporte como una herramienta de transformación social”

María José Rojas es una referente del skate chileno. No solamente por lo competitivo, donde espera lucirse en los Panamericanos de Santiago 2023 y luego aspirar a los Juegos Olímpicos de París 2024, sino también por lo social.

A través de su organización People Skate School, la nueva integrante del Team Marley Coffee promueve temas como la igualdad de género, la inclusión y la descentralización del deporte que ama. La “Cote” va sobre ruedas.

María José Rojas / Gentileza

¿Cómo te iniciaste en el mundo del skate?

—Siempre me gustaron los deportes extremos y veía videos en YouTube. Mis papás tienen una empresa de seguridad y fueron a comprar productos al norte, y nos trajeron regalos a los hijos. Me llegó una tabla de skate, esas de iniciación que venden en los supermercados, se desarmó al tiro. Mi mamá salía a barrer la calle y ahí era el momento que yo tenía para practicar.

¿Cómo es ser mujer en un deporte dominado por los hombres?

—Es complicado, porque siempre las mujeres nos hemos visto en desventaja, en los deportes en general. El skate es un deporte machista, les guste o no. Muchos chicos opinan que no, pero yo personalmente sí lo considero así, porque me he visto en desventaja por el simple hecho de ser mujer. Hay menos oportunidades, sueldos, viáticos, etc. Es muy difícil vivir del deporte, específicamente del skate, a diferencia de mis compañeros. Hay más oportunidades para ellos.

¿En qué consiste People Skate School y por qué la creaste?

—Es una organización que creé con un amigo que se llama Osvaldo, porque veíamos ciertas problemáticas dentro del skate con las que no estábamos muy de acuerdo. Queríamos devolver un poquito la mano por todas las cosas buenas que nos ha dado nuestro deporte. El tema de la igualdad de género, la inclusión, la descentralización y la gran jerarquización de las marcas u organizaciones se presentan desde que empecé a andar. Son cositas en las que queremos ir educando a las nuevas generaciones, a los apoderados y a la sociedad en sí, para utilizar el deporte como una herramienta de transformación social.

¿Cómo les ha ido?

—Estamos muy felices, nos ha ido muy bien, ya cumplimos un año desde que estamos presencialmente en los skateparks. Algunos de nuestros valores son el respeto, generar comunidad, la inclusión y la diversidad. También descentralizar, que el skate sea conocido por todas las personas que quieran llegar. Hemos estado haciendo actividades en Punta Arenas, Pichilemu, San Felipe y varias comunas de Santiago. Se vienen muchos proyectos con municipalidades y privados, para seguir creciendo. Estamos en proyecto de fundación, porque queremos ser una organización sin fines de lucro.

¿Cómo te estás preparando para Santiago 2023?

—La preparación está a full, estamos entrenando con un par de compañeros. Hemos hecho concentrados en el extranjero, me fui a Colombia y Paraguay, y he tenido varios resultados positivos. Ahora volviendo con todo después de una lesión en la muñeca, una fractura de escafoides y corte de ligamentos. Feliz de que sean acá en Chile, van a venir todas mis amigas de América. Es un acontecimiento muy importante para el país, oportunidades nuevas para que los deportes sean conocidos y se masifiquen aún más.

¿Qué objetivo te pones para los Juegos Panamericanos en casa?

—Una siempre tiene objetivos de poder obtener logros, medallas y esas cosas, pero nunca hay que perder la esencia. Yo empecé a andar en skate porque lo pasaba bien y creo que a través de la competencia también lo puedo hacer. Puedo disfrutar con mis amigas, conocer nuevas culturas y recibirlas en casa. Mi objetivo es disfrutar del skate acá en Chile.

¿Son un sueño los Juegos Olímpicos?

—A mí y a todos los deportistas siempre nos gustaría llegar a la máxima cita mundial. Los mejores llegan, no pude clasificar a Tokio, pero estuve muy cerca. Estamos en proceso de aspirar a París 2024, concentrada, disfrutando, viviéndolo a concho y preparándome al máximo. Son un sueño para todo deportista.

¿Se puede aspirar a una medalla en la máxima cita?

—Ufff, está muy difícil, pero no porque no confíe en mis capacidades, sino porque hay muchas potencias que tienen más apoyo, calidad de skateparks, concentrados y oportunidades de crecimiento que nosotros acá en Latinoamérica, a excepción de Brasil. Queda mucho por prepararse, crecer y aprender, y por eso voy a estar buscando nuevas oportunidades ahora en mayo, en Estados Unidos.