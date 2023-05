El balance de Caputto sobre la Rojita: “Nos falta mucho trabajo en la parte emocional y sicológica”

Hernán Caputto, director técnico de la selección chilena Sub 17, hizo un balance sobre lo ocurrido en el último Sudamericano de la cateogoría, que se llevó a cabo en Ecuador, donde Chile terminó en el último puesto del hexagonal final, luego de una buena fase de grupos.

En su análisis, el argentino-chileno puso énfasis en el aspecto sicológico de los jugadores, fundamentalmente por las presiones y estímulos que acarrera el hecho de ser seleccionados a tan joven edad.

“Siento que de todas maneras nos falta mucho trabajo en la parte emocional y sicológica de los jugadores. Hay que adaptarse, esta es la realidad, porque todo evolucionó, todo cambió y hoy los jóvenes tienen poca valorización a todo, eso es real, por lo tanto para el fútbol también”, declaró Caputto en “Todos Somos Técnicos”.

En la misma línea, el exarquero apuntó que “hoy pierden noción de donde están, de lo que hacen y hay una cosa que sigo creyendo, la manejamos pero es mucho más difícil hoy, que es el tema de las redes sociales”.

Justamente sobre aquel aspecto, el entrenador de la Sub 17 comentó que “en este último fue bastante difícil, sin embargo tenían tres o cuatro horas los celulares al día, porque nosotros se los pedíamos para su descanso, no es que se los sacábamos, se los pedíamos y les hacíamos entender que era importante que no los tuvieran en cierto momento. Y es más, les decimos que las redes sociales las cerraran, porque distorcionan la realedad”.

“Les dije que iba a ser irreal lo que iban a vivir en un momento y después también, si era bueno o malo. Y fue tal cual, pues los subieron y después los bajaron”, complementó.

Para cerrar, Hernán Caputto hizo un llamado a los clubes. “Esto es difícil de manejar, pero para mí cada club debe tener un encargado de esa área, que nosotros la tenemos, pero también deberían los clubes, porque es donde los jugadores están y si no lo tienen pierden muy rápido el foco”, estableció.