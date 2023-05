Mehssatou revela notable conversación con Alexis: “Me dijo ‘nunca vas a llegar a los 35 comiendo así’”

Nayel Mehssatou, uno de los rostros nuevos de la Roja y que ha sido habitual en las nóminas de Eduardo Berizzo, reveló una notable conversación que tuvo con Alexis Sánchez en la interna de la Selección.

En conversación con “Mano a Mano”, el futbolista que actualmente milita en el Kortrijk de la primera división de Bélgica explicó cómo se produjo su diálogo con el goleador histórico de la Roja, destacando un particular llamado de atención por sus hábitos alimenticios.

“Llegó Alexis Sánchez, me llamó y tomamos un café juntos. Me empezó hablar, me contó de su vida, cómo la está pasando en Francia y lo que hay que hacer para tener la mejor carrera posible”, partió contextualizando el jugador nacido en Bruselas.

“No lo podía creer. Que venga a sentarse al lado mío, para pedirme que vayamos a charlar, a conocernos. Le quería decir que ya lo conocía, pero que si él lo quería está todo bien. Luego me enseñó muchas cosas de su vida, de su carrera. Del profesionalismo también”, continuó.

Por lo mismo el futbolista de madre chilena y padre marroquí destacó esa faceta fuera de la cancha de Alexis. “Cuando ves lo que come y la cantidad de horas que pasa en el gimnasio, después de la práctica, se entiende más fácil cómo llegó ahí. Él le presta atención a todo”, comentó.

Luego dio a conocer una particular anécdota que tuvo con el actual crack de Olympique de Marsella. “Yo comía siempre al lado suyo. Yo soy de buen comer. Él me miró y me dijo ‘nunca vas a llegar a los 35 comiendo así’. Le contesté que me daba hambre después de las prácticas. Entonces me explicó todo lo que comía, su dieta. La verdad que cuando escuché eso, me sorprendió. Él presta atención a todo”, contó.

“Mide cada mililitro de aceite que le agrega a su comida. Se fija en la cantidad de calorías que come. Presta atención a exactamente todo. Luego cuando miras su cuerpo, está súper fit. También tiene un programa muy detallado en el fitness. Eso es algo que siempre recordaré, porque es bastante increíble”, complementó.