Papá de Joaquín Montecinos y el difícil presente de su hijo en México: “Necesita salir de ahí por un tema psicológico”

Joaquín Montecinos se fue de Chile rumbo a Xolos de Tijuana siendo figura en Audax Italiano y número fijo en las nóminas de la Roja. Sin embargo en tierras mexicanas las cosas no han salido como esperaba y hoy, junto con estar lejos de la Selección, atraviesa un oscuro panorama en su club.

Miguel Herrera, DT de Xolos, no lo tiene considerado y por lo mismo el veloz atacante busca nuevos horizontes. En ese contexto trascendió un presunto interés de Colo Colo, sin embargo desde el entorno del jugador ven dificil que se pueda dar su retorno a Chile en el corto plazo.

Cristián Montecinos, exfutbolista y padre del actual delantero del Tijuana, habló del difícil presente que atraviesa su hijo en la Liga MX. “Esto sucede muchas veces. Aquí, lamentablemente se hizo un equipo donde quizás fallaron mucho los dirigentes, donde no se armó un equipo suficiente, pero para que le vamos a echar la culpa a otras cosas. El rendimiento es personal. Joaquín no tuvo un buen año, se lesionó y fueron muchas cosas que fueron negativas al final. La campaña que tuvo el equipo fue clave, para que hoy Joaquín no esté en los planes del técnico”, declaró el “Pelado” en conversación con Bolavip.

Montecinos padre destacó la fuerza que ha demostrado su hijo a lo largo de su carrera, para superar adversidades. “Él, en su vida ha tenido dificultades y las ha pasado siempre. Esto es una cosa más. Tampoco está tirado, ni que le esté yendo mal, sigue el fútbol y su carrera. No creo que sea algo tan terrible. Necesita salir de ahí de donde está por un tema psicológico, las últimas tres campañas han sido malísimas y él quiere pelear algo mejor. Por lo que entiendo hay chances de ir a otro club”, manifestó.

En cuanto al futuro de su hijo, el exdelantero de Colo Colo, Necaxa y Junior de Barranquilla, entre otros clubes, recalcó que la prioridad es mantenerse en el extranjero. “Por lo que hablo con él y más o menos entiendo, creo que la prioridad es quedarse fuera. No quiere regresar todavía a Chile, a no ser que tenga una oferta muy muy interesante. Él quiere hacer una campaña como corresponde, quizás también triunfar y eso es lo que va a buscar”, estableció.

Cristián y Joaquín Montecinos / Instagram

Asimismo, Cristián Montecinos habló específicamente de la posible opción de su hijo en Colo Colo. “Por lo que siempre he sabido y en algún momento conversé con Daniel (Morón) es que sí han tenido interés por Joaquín, pero yo creo que hay muchos temas más. Un tema económico, un tema personal, él quiere venirse triunfador y por ahí prima esa situación para él. No es que se quiera regresar luego. Va a luchar hasta cuando pueda y buscará venirse mucho mejor y con triunfos”, comentó.