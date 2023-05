¿Cuál es la música favorita de “Canelo” Álvarez?

“Canelo” Álvarez cumplió uno de sus grandes sueños, al regresar a su tierra natal para tener una contienda oficial.

El mexicano salió victorioso del duelo ante John Ryder, por lo que retuvo todos sus cetros de la división de peso supermediano.

Esto es lo que sigue para el pugilista mexicano.

Sin embargo, muchos expertos del boxeo no ven en su mejor momento al tapatío, ya que por momentos de la contienda se vio dudoso y confundido.

Pese a ello, Saúl logró la victoria y sumó una alegría más en su carrera, aunque, de momento, el futuro no se ve tan claro.

Algunos aficionados le han pedido a “Canelo” que acepte el reto de David Benavidez, pues sería un choque importante en el cuadrilátero.

Pero el tapatío tiene otro rival en mente antes que David, pues su deseo es tener revancha con Dmitry Bivol, pese a que el ruso no lo tiene entre sus planes.

“Siempre he dicho que yo represento a México, no me gustaría enfrentar a un mexicano. Al final de cuentas, si se tiene que enfrentar un paisano, lo enfrentamos y estoy disponible para para pelear, y hacer las mejores peleas. Eso lo he hecho toda mi carrera.

“Obviamente en mi mente, en mi equipo, lo único que tenemos es hacer esa revancha con Bivol, pero si no, están también las otras peleas importantes que hay por ahí”, sentenció.

¿Qué música le gusta al “Canelo”?

En redes sociales, circuló un video en el que se nota al pugilista mexicano pidiendo que quiten el reggaetón que sonaba de fondo en su camerino.

Esto llamó la atención de muchos usuarios, al considerar que a Saúl no le gusta este tipo de género musical.

Sin embargo, al “Canelo” sí le agrada el reggaetón. Además, suele tener entre sus preferencia las rancheras, baladas, así como el vallenato colombiano.

Es bien conocido que sus dos cantantes predilectos son Joan Sebastián y Luis Miguel, este último es uno de sus grandes amigos de la farándula.