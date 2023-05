Johnny Herrera desatado con la polémica del Colo Colo-Audax: “Esta huea es penalazo aquí y en la quebrada del ají”

Johnny Herrera, ídolo de Universidad de Chile y actual comentarista de TNT Sports, no se guardó nada para entregar su parecer sobre la polémica que marcó el final del duelo entre Colo Colo y Audax Italiano, disputado ayer martes en el Monumental y que terminó con triunfo 2-1 en favor del “Cacique”.

“Samurái” criticó con todo la decisión de árbitro José Cabero, quien consideró que no hubo penal de Agustín Bouzat en una acción que se produjo cuando se disputaban los últimos minutos de partido.

El exarquero se valió de una foto, que exhibió con su teléfono durante la emisión del programa “Todos Somos Técnicos”, para defender su postura, es decir, que sí hubo penal de Bouzat y que Cabero falló en su determinación.

“¡La imagen buena! enfoque para acá estimado. ¿Manuel (de Tezanos) qué es? ¿Me van a decir que no es penal? ¡Por favor! ¿Van a seguir con que es manga? No hueveen, es penalazo. ¿Es broma? Estaban peleando una jugada que ni siquiera habían visto, que presumían que le había pegado en el hombro”, manifestó Herrera mientras exhibía la imagen y emplazaba a sus compañeros de panel que consideraron que no hubo penal.

“Es codo, mira para donde salta la pelota, si pega en el hombro cae. Diferencia que para el VAR fue penal. Fue lo mismo que pasó anteriormente. Uno en cancha se da cuenta, mira los jugadores del Audax. Brazo absoluto”, continuó.

En la misma línea, el actual rostro de TNT Sports sostuvo que Bouzat “incluso le tira el brazo para adelante, si pega en el hombro el brazo no se mueve”.

La foto que mostró Johnny Herrera Foto: Captura

“O sea, compadre, esta huea es penalazo aquí y en la quebrada del ají ¿Qué más claro que esto?”, remató el histórico azul, siempre basándose en la imagen que exhibió con su teléfono.

Ante dichos argumentos, el conductor del programa, Manuel de Tezanos, le dijo lo siguiente: “Esto es una foto, uno no sabe si la pelota va en camino o ya rebotó”. Johnny no se quedó ahí y respondió: “Estás defendiendo cualquier cosa”.