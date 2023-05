Peruano Zambrano recuerda con ironía feroz patada a Charles Aránguiz: “Me arrepiento de no habérsela puesto bien”

Carlos Zambrano, rudo defensa peruano que ha sumado más de una polémica enfrentando a Chile, recordó con ironía justamente un controvertido capítulo que vivió jugando ante la Roja.

El actual jugador de Alianza Lima habló de una feroz patada que le propinó a Charles Aránguiz, en la semifinal de la Copa América 2015, cuando la selección chilena que por ese entonces comandaba Jorge Sampaoli se impuso por 2-1.

“Ya me habían sacado una amarilla por provocar. Levanto el pie y me arrepiento de no habérsela puesto bien, porque sólo lo raspo. Se lo hubiera puesto mejor”, declaró Zambrano en el podcast “La Fe de Cuto”.

“Me arrepiento, porque perjudiqué mucho al grupo por una jugada tonta. Si me voy a ir expulsado, me voy a ir bien expulsado… saqué el pie”, agregó.

El experimentado zaguero, que a lo largo de su carrera registra pasos por importantes clubes como Boca Juniors o Schalke 04, también recordó un encontrón que tuvo con Arturo Vidal en ese mismo partido, lo que le costó la primera amarilla.

“Nos pusimos cara a cara, me toca la cara, el árbitro me dice ‘deja de provocarlo a él…’. Estaba volando”, contó.