“La infracción es de las más gravísismas”: Wanderers se mete en un lío mayor y arriesga millonaria multa

Santiago Wanderers se metió en un lío mayor al jugar ante San Marcos de Arica, en duelo válido por el Campeonato de Ascenso, sin la autorización correspondiente, tanto de la delegación presidencial como de Carabineros.

Y es que al no poder contar con el Elías Figueroa por la realización de los Juegos Binacionales, más la negativa de Viña del Mar por Sausalito, el “Decano” arrendó el Nicolás Chahuán Nazar de La Calera para llevar a cabo el compromiso ante Arica. Y si bien se jugó sin público, lo cierto es que se pasó por encima de las autoridades correspondientes.

El informe de Carabineros estableció que no estaban las condiciones de seguridad para realizar el evento, más allá de la ausencia de hinchas. Sin embargo eso no fue impedimento para la directiva del cuadro porteño.

Con dichos antecedentes, José Orrego, delegado presidencial de la provincia de Quillota, lanzó una dura advertencia: “La infracción que cometió el club Santiago Wanderers es de las más gravísismas que están contempladas en la ley de acuerdo a Estadio Seguro y las multas, en este caso, van de las 25 a las 1.000 unidades tributarias mensuales. Nosotros vamos a perseguir con todo el peso de la ley esta situación porque nos parece inaceptable el desarrollo de un partido que no contaba con ningún tipo de autorización”.

Mientras tanto Sofía González, delegada presidencial regional de Valparaíso, también anunció que se buscará aplicar el máximo rigor de la ley contra Wanderers. “Esta insistencia es de una irresponsabilidad tremenda. No contaban con los permisos de la autoridad y tenían un informe negativo de Carabineros en torno a la seguridad. Seremos implacables en la búsqueda de responsabilidades”, planteó.

Wanderers se defiende

Ante todo este conflicto, Cristian Chahuán, gerente general de Santiago Wanderers, manifestó que “esto no es político. La FIFA lo prohíbe. No vamos a juzgar lo que una autoridad administrativa falle, pero si vamos a apelar si nos sancionan. No vamos a contestar con amenazas ni con persecución. O faltábamos al ente rector que nos gobierna o a una medida administrativa”.

Chahuán continuó con su defensa poniendo sobre la mesa el caso de la U, aunque sin nombrar directamente al elenco azul. “¿Cuáles son los incidentes que en el último año ha tenido Wanderers versus otros equipos que siguen jugando y que se pasean por todo Chile golpeando puertas y se las abren en todos lados? No me interesa la parte económica, pero fuimos perjudicados económica y deportivamente. Apelo al sentido común. Si vamos a terminar todos jugando sin público, lo hacemos. ¿Eso es lo que queremos?”, estableció.