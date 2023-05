Conoce cómo enfrentó The Rock la depresión

En la actualidad, Dwayne Johnson es reconocido como uno de los actores más trascendentes en Hollywood, por las múltiples apariciones que tiene en el cine.

Aunque su carrera arrancó fuera de las luminarias, la mente del actor siempre estuvo puesta ahí, pese a que en la lucha libre es considerado una leyenda viviente de WWE.

Así afrontó la depresión The Rock

De hecho, muchos aficionados están expectantes de su posible regreso a los encordados, el cual se podría dar el próximo año, en el evento estelar de WrestleMania 40.

Mientras tanto, Dwayne se mantiene enfocado en su carrera artística, por lo que en los próximos meses serán revelados los papeles que pueda interpretar, recordando que renunció al papel de “Black Adam”, cinta en la que personifica a un antihéroe.

Aunque en la actualidad la vida de Johnson parece perfecta, el actor no siempre tuvo un camino tranquilo.

Incluso, hace algunos días, el también esteta reveló que sufrió fuertes episodios de depresión, por lo que hizo un llamado a todos sus fans y les pidió que estén pendientes de su salud mental.

“No quería ir a la escuela. Estaba dispuesto a irme. Dejé la escuela. No hice exámenes parciales y me fui. Pero lo interesante, en ese momento, es que yo no sabía lo que era. No sabía lo que era la salud mental. No sabía lo que era la depresión. Sólo sabía que no quería estar allí, que no iba a ninguna de las reuniones del equipo, que no participaba en nada”, relató en el podcast The Pivot.

El actor sufrió los estragos de una separación amorosa

Otro de los momentos que lo afectó mentalmente fue la separación de su expareja, Dany García, por lo que ahí experimentó en carne propia la depresión.

“Como hombres, no hablábamos de ello. Agachábamos la cabeza y lo superábamos. No era sano, pero era lo único que sabíamos hacer. Si estás pasando por tu propia versión del bienestar mental que se convierte en un infierno, lo más importante que puedes hacer es hablar con alguien. No se puede arreglar si te guardas ese dolor dentro”, sentenció.