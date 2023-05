Johnny Herrera le baja el dedo a llegada de Claudio Bravo a Chile: “¿A qué vendría?... a morir fusilado”

El exarquero de Universidad de Chile, Johnny Herrera, se refirió al hipotético caso que su excompañero de la selección chilena, Claudio Bravo, decidiera retornar al país para terminar su carrera jugando en un equipo local. Situación que para el Samurai Azul se ve muy poco probable, indicó en el panel de “Todos somos técnicos”, de TNT Sport.

“Olvídate, yo conozco un poquito a Claudio Bravo y no se le pasa ni en lo más mínimo por la cabeza el venir a jugar a Chile. El tipo lo único que quiere es extender su carrera (en el Viejo Continente)”, aseguró Johnny Herrera.

Según las razones que entregó, en Chile no hay ningún equipo donde podría jugar el actual arquero del Real Betis de España y sinceró que ni siquiera hay recintos deportivos acordes.

“¿A qué equipo? ¿Dónde? Ni siquiera hay estadios para jugar...¿A qué vendría? Al sacrificio, a morir fusilado, a que el equipo no ande bien”, completó.

Claudio Bravo sobre presente y futuro en Real Betis

Si bien hace unos días en España adelantaron que es prácticamente un hecho que Claudio Bravo renovará en el Betis de Manuel Pellegrini, lo cierto es que de momento no hay confirmación sobre la continuidad del portero chileno en el cuadro verdiblanco.

Sin embargo, el bicampeón de América con la Roja rompió el silencio y se refirió a su futuro en el conjunto sevillano, donde incluso se abrió a la posibilidad del retiro si no extiende el vínculo.

Sobre su eventual renovación, el nacional expresó en diálogo con Betis TV: “Depende. No me apresuro a nada, tengo una edad que soy un privilegiado, pero eso lo determina el cuerpo, la cabeza si quiere plantearse objetivos. Si toca seguir, bien. Si toca irme para casa, también. Mientras me sienta útil y en forma para competir puedo continuar”.

”Si pasa lo otro, me voy a casa feliz a disfrutar de la familia, de todo lo que he conseguido en mi carrera, que no ha sido menor, y no pasa absolutamente nada. Sin despedidas ni nada. Tal y como empecé, en silencio, acabaré mi carrera”, añadió.

Además, respecto a la su presente y regreso a la titularidad, sostuvo: “Siempre uno se prepara, también en silencio cuando no tengo que estar. Es parte del trabajo de cada uno, no solo cuando estás compitiendo.

“Las sensaciones varían porque a nivel de confianza esto es un mundo totalmente distinto cuando juegas y cuando no. Pero ahí está un poco a relucir la experiencia, los años que uno lleva en el mundo del fútbol, y eso también te ayuda mucho al equipo”.En cuanto a su rotación en el equipo, Bravo comentó: “Más que sufrir, intento revertir la situación. Sé la valía que tengo dentro de un vestuario, sé la manera de desenvolverme ante las situaciones adversas. Intento siempre mejorar, estar de alguna manera, jugando o no”.