“Absolutamente inútil”: medio brasileño destroza a Arturo Vidal y critica a Sampaoli por no ver que el chileno es un “exfutbolista”

Pese a que Flamengo venció en los descuentos a Corinthians (1-0), la oleada de críticas de los medios deportivos brasileños fue implacable con el cuadro carioca, cuyos principales destinatarios fueron el chileno Arturo Vidal y el técnico Jorge Sampaoli.

Esto, luego que un columnista del programa de Youtube “Fim de Papo”, Renato Maurício Prado, tratará de “inútil” al chileno y cuestionara al DT argentino por ser el único que “no ve que Vidal es un exfutbolista”.

(Arturo) Vidal ya no es futbolista. Sólo (Jorge) Sampaoli no lo ve. Sólo coge el balón y se lo pasa al que está al lado o detrás. — Renato Maurício Prado

Las despiadadas críticas contra Arturo Vidal

Los duros cuestionamientos de Prado, periodista de uol.com.br, uno de los portales deportivos más relevantes de Brasil, fueron lapidarios con el formado en Colo Colo, quien si bien ingresó en el segundo tiempo por Erick Pulgar -considerado por la prensa local como uno de los pocos futbolistas rescatables de Flamengo en el duelo del fin de semana-, fue acusado de ser el responsable del mal juego del cuadro carioca.

“Vidal ya no es futbolista. Solo Sampaoli no lo ve. Solo coge el balón y se lo pasa al que está al lado o detrás”, afirmó el columnista en el streaming del programa deportivo publicado este domingo.

“Es absolutamente inútil. Cuando entra Vidal, Flamengo empieza a jugar con uno menos. Ojalá alguien me mostrara una jugada de Vidal en todos los últimos partidos que ha jugado y que digas: ‘Ah, Vidal lo hizo bien’. No hizo ninguna, no lo intenta. Increíble haber puesto a Vidal”, se quejó el periodista, quien no dudó en tratar de “¡Burro!” al técnico argentino por permitir el ingreso del chileno al campo de juego.