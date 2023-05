Vinicius Jr., el futbolista más odiado de La Liga

Vinicius Jr. es tendencia en redes sociales, luego de lo sucedido en el Estadio Mestalla, en donde el jugador carioca recibió insultos racistas, situación que dejó molestos a los dirigentes del Real Madrid.

De hecho, el presidente de la institución merengue, Florentino Pérez, se reunió con el atacante para mostrarle su apoyo y explicarle las medidas que tomará el equipo para defenderlo.

Vinicius Jr. y los constantes problemas de racismo

El propio jugador emitió unas palabras en sus redes sociales, en las que reiteró su molestia por los actos racistas que recibió.

Además, recordó que esta situación es alarmante, pues ha sido molestado en la mayoría de los estadios que le toca visitar, por lo que hizo un llamado al campeonato, pidiendo justicia en su caso.

Incluso, la disputa llegó al presidente de La Liga, Javier Tebas, quien expuso que el torneo no es racista, por lo que pidió calma al futbolista del Real Madrid.

El presidente del Real Madrid se ha reunido con @ViniJr para mostrarle su apoyo y su cariño, para informarle de todos los pasos que se están realizando en su defensa y para confirmarle que el club llegará hasta las últimas consecuencias ante una situación tan repugnante de odio. pic.twitter.com/vu18Lf0nif — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 22, 2023

Sus palabras molestaron a muchos fanáticos en redes sociales, por lo que cuestionaron su mandato y apoyaron a Vinicius.

”No era la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en La Liga. La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios la alientan. El campeonato que alguna vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi, hoy es de los racistas.

“Una hermosa nación, que me acogió y a la que amo, pero que accedió a exportar al mundo la imagen de un país así. Lo siento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas. Y, desafortunada-mente, para todo lo que sucede cada semana, no tengo defensa. Estoy de acuerdo. Pero soy fuerte y llegaré hasta el final contra los malos”, detalló el carioca.

“Vini“ analizaría salir del Real Madrid

A lo largo de la temporada, Vinicius ha sido señalado por ser un futbolista controversial. Sin embargo, los insultos han ido en aumento.

De las nueve denuncias presentadas, por racismo, a La Liga, ocho han sido del Real Madrid defendiendo al atacante brasileño.

He encontrado el video donde se ven los rostros de los que insultaron a Vinicius, por favor difundid.

Esta gente no merece pisar un estadio de nuevo 🚫 pic.twitter.com/WdxQ7pvnxH — Vikïngä ⚔️🛡️ (@Madridologa) May 22, 2023

La persecución en redes sociales ha ido en aumento, por lo que la presencia de “Vini” en el certamen español representa un peligro.

Incluso, fuentes cercanas al atacante revelaron que no está cómodo con esta situación, por lo que estaría analizando un posible cambio de club el próximo mercado de fichajes.