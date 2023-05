“¿En cuántos clubes más hace lo mismo?”: los descargos de Guarello tras los mensajes que revelan el control de Felicevich en La Serena

Durante este martes se dieron a conocer unos mensajes filtrados de WhatsApp, en los que queda en evidencia cómo Fernando Felicevich lleva las riendas de Deportes La Serena, pese a que el poderoso representante de futbolistas ha negado tener un rol de controlador de dicho club.

Una investigación de Bío Bío dio cuenta de los hechos, luego de tener acceso a más de 1.300 páginas de mensajes entre Felicevich, su mano derecha Daniel Behar y Martín Ossandón, exgerente general de La Serena, quien interpuso una demanda laboral en la que acusa que su relación de dependencia era con FF y no con Cristián Contador, presidente del club. De hecho, los mensajes filtrados justamente forman parte de la demanda.

Ante estos hechos, el periodista Juan Cristóbal Guarello, quien ha confrontado varias veces de forma pública a Felicevich, cargó duramente contra los métodos que utiliza el poderoso representante en nuestro fútbol.

“¿Te acuerdas cuando Basay firma por La Serena en la oficina de Vibra (empresa de FF? Así delicadamente… Hay varias cosas bien impresionantes: primero, lo claro que Felicevich mandaba a veces de muy mala manera en La Serena, con Daniel Behar como ayudante, ‘El Melón’. Pero el que mandaba era Felicevich, enojado y con pataletas por WhatsApp”, manifestó Guarello en la edición de este martes de “Deportes en Agricultura”.

“Después que tratan de sapo al pobre Miguel Ponce, mal, y el problema de Ponce es que lo dejan de sapo y esto trasciende en el fútbol. El problema de Ponce es que si sale a hablar acá nunca más entrena y lo vetan de todos lados. Así funciona la mafia mental que tienen. Era obvio. El año pasado Mauricio Etcheverry, antes que lo contratara la U, había dicho que quería volver a La Serena, que si Felicevich le tiraba una peguita. Era muy obvio todo. Cristián Contador tiene las acciones legalmente, obvio, pero lo siento Contador: eres un palo blanco. Acá queda claro que no tomas ninguna decisión. No te preguntan ni siquiera qué hay de menú. No te preguntan ni tu opinión por tal o cual jugador. Ya, La Serena es de Felicevich. OK. ¿En cuántos clubes más Felicevich hace lo mismo?”, continuó.

Por último, Guarello dejó un irónico comentario, tras enterarse que este martes los dirigentes de Deportes La Serena ingresaron al Consejo de Presidentes de la ANFP por un acceso lateral al edificio del organismo rector del fútbol chileno, ubicado en la avenida Quilín, comuna de Peñalolén.

“¿Cómo entró la directiva de La Serena al consejo de presidentes de este martes? ¿Por una puerta lateral que los llevaba a la cocina? ¡Pero si no hay nada que esconder! A lo mejor Contador tenía que servirle algo a Felicevich. ¿Les vieron los hilos de los brazos a Contador cuando llegó? Los hilos de títere”, lanzó.