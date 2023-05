Guarello califica a Isla como “la gran decepción” del Campeonato: “Finalmente termina tirando la toalla”

Terminó la primera rueda del Campeonato Nacional 2023 y con ello asoman distintos balances de lo sucedido en la máxima categoría del fútbol chileno. En ese contexto, el periodista Juan Cristóbal Guarello fue claro y directo al calificar a Mauricio Isla como “la gran decepción de torneo”.

“Isla, que llegó el año pasado, es la gran decepción del torneo, porque finalmente termina tirando la toalla no más, ‘ya no juego más’”, manifestó Guarello al entregar un análisis de lo sucedido en la primera rueda del Campeonato de Primera División, en el programa “Pierna Fuerte”.

“Renuncia, se va y no es que estuviera lesionado. Simplemente que anímicamente no se ve con ganas de jugar, no se siente cómodo y se va no más”, complementó el periodista, al referirse al caso del lateral que tuvo un opaco primer semestre de 2023 defendiendo los colores de Universidad Católica.

Cabe recordar que el pasado 17 de mayo, Universidad Católica dio a conocer que Mauricio Isla dejaba el club tras alcanzar un acuerdo con la dirigencia. En cuanto a los motivos de esta determinación, se explicó que hubo “razones estrictamente personales, manifestadas por el jugador, entre las que nos ha señalado su intención de dejar próximamente el país y emprender nuevos desafíos”.

Mauricio Isla llegó a mediados de 2022 a Universidad Católica, después de una extensa carrera en Europa y con una escala en el Flamengo de Brasil, antes de aterrizar en San Carlos de Apoquindo. Con los colores de la UC, el “Huaso” tuvo su estreno a nivel de clubes con camisetas chilenas, ya que si bien realizó sus inferiores en la UC, nunca había disputado un partido profesional con un equipo nacional.

Tras poner fin a su contrato de manera anticipada con la “Franja”, el oriundo de Buin busca nuevos desafíos. Si bien su nombre ha sido vinculado a Colo Colo -que busca con urgencia un lateral derecho-, lo cierto es que la prioridad del bicampeón de América con la Roja es continuar su carrera en el extranjero.