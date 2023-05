Pellegrini opina del caso Vinicius: “Si una minoría protagoniza eso, no significa que un país sea racista”

El Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo se prepara para enfrentar este miércoles al Getafe por la Liga española, en un partido donde el cuadro verdiblanco podría sellar su clasificación a copas europeas para la próxima temporada.

En la previa de dicho cotejo, el técnico chileno no sólo anticipó el duelo, sino que también se refirió a uno de los temas que sacude la actualidad futbolística española como son los graves insultos racistas que sufrió el delantero del Real Madrid Vinícius Jr en el partido del fin de semana ante el Valencia.

“Si una minoría protagoniza eso, no significa que un país sea racista. No creo que en España haya racismo en todas partes. Yo no creo que España sea un país racista. No me parece calificar como racista a un estadio, como Mestalla, a una ciudad, como Valencia, o un país por una minoría gritando estupideces”, expresó el DT nacional en conferencia de prensa.

“Todos esos incidentes que ocurren tienen que tener a las personas encargadas y la manera de solucionarlos. No creo que en España haya racismo en todas partes ni que sea algo que no se debiera mejorar o revisar, por supuesto”, añadió el “Ingeniero”.

En tanto, sobre la lucha por clasificar a copas internacionales, Pellegrini sostuvo: “Quisimos sellar la clasificación de visita contra el Sevilla. No lo logramos, pero sumamos un empate que nos permitió mantener la distancia de ocho puntos sobre los que vienen atrás y seis con el Athletic. Y ahora vamos a intentar hacerlo aquí en casa con nuestro público”.