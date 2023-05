Falcón saca la voz tras su grosero error: “Estoy tranquilo porque le puede pasar a cualquiera, no siempre se puede jugar bien”

Tras su noche negra en el empate 1-1 ante Monagas en Venezuela, marcada por un grosero error que le pudo costar la derrota a Colo Colo, Maximiliano Falcón sacó la voz este miércoles, en su llegada al país con el plantel del “Cacique”.

En declaraciones a los medios presentes en el Aeropuerto de Santiago, el defensa uruguayo manifestó que “son momentos que tiene cada jugador. Son errores que he cometido y creo que no estoy a mi máximo nivel o al que he demostrado desde que estoy en el club. Pero estoy tranquilo porque le puede pasar a cualquiera, no siempre se puede jugar bien”.

Al analizar en detalle lo sucedido en la jugada del grosero error, muy similar a una acción que significó el 2-0 de Boca en el Monumental, Falcón comentó que “he hecho esos enganches en varios partidos del fútbol chileno y me han salido. Esta vez perdí la pelota y lo que conlleva es que el partido pasado fue gol y ahora la desgracia de que nos expulsaron a un jugador. Pero hay que ser autocrítico, soy un jugador que asumo los errores. Me he equivocado varias veces, no solo futbolísticamente, y siempre pongo el pecho a las balas”.

Más allá de su error puntual, “Peluca” se mostró crítico por el empate 1-1 ante Monagas. “Era el equipo del grupo que menos nivel tenía. El rival no demostró mucho, ni el primer partido y tampoco el segundo. Nosotros no pudimos aprovechar eso, erramos muchos goles y eso nos está costando un poco. Hay que apoyar a los compañeros, sabemos que son situaciones que pueden pasar y lo importante es que generamos. Llegar al área rival con tanta claridad como lo hacemos es complicado, pero si no haces goles no ganas partidos, por más lindo que juegues”, estableció.

“Eran tres puntos muy importantes, ahora quedamos un punto arriba, pero dependemos de los rivales. La idea era tratar de depender de nosotros, pero hay que dar vuelta la página rápido, no sirve de nada seguir lamentándose”, complementó.

Duro castigo

Por si todo esto no bastara, en las últimas horas se dio a conocer el duro castigo que decidió aplicar el Tribunal de Disciplina de la ANFP a Maximiliano Falcón, como consecuencia de su expulsión ante Curicó Unido, el jueves de la semana pasada en el Estadio Monumental.

El Tribunal determinó un castigo de tres fechas para Falcón, a raíz de la roja directa por una fuerte entrada sobre el jugador curicano Nicolás Barrios. De esta manera, “Peluca” se perderá los duelos ante Copiapó, O’Higgins y Ñublense, por la segunda rueda del Campeonato Nacional 2023.

Además, debido a la tarjeta amarilla que recibió ante Monagas en Venezuela, Falcón llegó a tres amonestaciones en lo que va de Libertadores, por lo que tendrá que cumplir una fecha de suspensión. Es decir, se perderá el compromiso ante Boca Juniors en la Bombonera agendado para el 6 de junio.