Jorge Valdivia perdió la paciencia con Maximiliano Falcón: “¡No eres Gonzalo Jara, no eres Elías Figueroa!”

Un furioso Jorge Valdivia no se guardó nada a la hora de criticar a Maximiliano Falcón, a raíz del grosero error del uruguayo que casi le cuesta la derrota a Colo Colo ante Monagas en Venezuela.

Y es que el “Mago” terminó por perder la paciencia con el “Peluca”. En ocasiones anteriores salió en su defensa en distintas circunstancias, pero esta vez le dio en duros términos.

“Esto no fue exceso de confianza, he justificado su titularidad, pero su error ahora no es exceso de confianza como ante Boca Juniors”, partió manifestando Valdivia en ESPN.

Tras ello subió el tono de sus críticas. “Esto es una falta de respeto para lo que se está jugando Colo Colo. Esto no es exceso de confianza, lo es hacia Quinteros, hacia los jugadores, hacia Fernando de Paul que arriesgó el pellejo y se fue fuera tras un error infantil”, estableció.

Visiblemente enfadado, el exseleccionado nacional, quien alcanzó a compartir camarín con Falcón en su última etapa en Colo Colo, le enrostró su falta de recursos técnicos.

“Tienes que tirar la pelota al carajo, te están presionando dos jugadores, la tienes que sacar, reventar, no puedes hacer algo que no es lo que te caracteriza. ¡No eres Gonzalo Jara…, no eres Elías Figueroa!”, exclamó.

“No puedes porque tus características y condiciones no son de un jugador habilidoso, de un jugador con técnica... ¡eres uruguayo!”, remató con marcada furia.