Siguen los mensajes filtrados de Felicevich: “El jugador se portó como el orto, fue una de las principales causas del descenso”

A través de unos mensajes filtrados de WhatsApp, que forman parte de un demanda laboral, se ha puesto en evidencia el poder que viene ejerciendo Fernando Felicevich, mediático empresario representante de jugadores, en el Club de Deportes La Serena.

Una investigación de Bío Bío dio a conocer conversaciones en un grupo de WhatsApp llamado “Directorio LS 2021″, creado en 2020 por Daniel Behar, mano derecha de FF, el que estaba integrado justamente por el poderos agente y su mencionado colaborador, además del presidente de La Serena Cristián Contador y el exgerente Martín Ossandón.

Fue justamente este último quien demandó al club por despido injustificado, acusando una serie de irregularidades en su desvinculación. En ese contexto, Ossandón manifestó que tenía una relación de subordinación con Felicevich. Y para comprobar aquello, en su demanda incluyó un recopilatorio de alrededor de 1.300 páginas con diversas comunicaciones internas.

En ese contexto, Diario El Día puso el foco en distintos temas que aparecen en aquellos mensajes filtrados, en los que queda en evidencia cómo el agente argentino controla los destinos del conjunto “papayero”.

Uno de los temas que sobresale es el manejo que exhibió Felicevich respecto al caso del jugador Marcelo Herrera, uno de varios integrantes de plantel profesional que dejó el equipo al término de la temporada 2022, como consecuencia del descenso a Primera B.

Marcelo Herrera, jugador de La Serena en la temporada 2022 Foto: AgenciaUNO

El defensa argentino había llegado a comienzos del año pasado a La Serena con un gran cartel, sin embargo su desempeño en cancha estuvo marcado por un bajo nivel y una serie de lesiones. A la hora de abordar su salida, FF fue tajante al ordenarle a Ossandón lo que debía hacer tanto con Herrera como con su agente.

“Decile que a mí me importa tres carajos, que nos metió un enfermo, que no jugó, que descendimos y la plata variable era en caso que se portara bien y no apostara, cosa que fue todo lo contrario”, manifestó en el ya citado grupo de WhastApp.

“Por favor, dile que el bono no corresponde, que el jugador se portó como el orto, que fue una de las principales causas del descenso y que no rompa las pelotas”, agregó.