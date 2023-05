Grave denuncia de Santos complica a Audax: equipo brasileño acusa racismo en duelo por Copa Sudamericana

O Santos Futebol Clube, novamente, vem a público denunciar e repudiar com veemência mais um caso de racismo no futebol. Dessa vez, os alvos das injúrias raciais foram nossos jogadores Ângelo e Joaquim. Os dois atletas foram atacados verbalmente e com gestos imitando macacos por… pic.twitter.com/DG9V8mmUNA