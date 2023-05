Johnny Herrera arma un once histórico de la U y excluye a Leonel Sánchez por su paso por Colo Colo: “Está manchado”

En el marco del aniversario 96 del club de fútbol de la Universidad de Chile, en la edición del miércoles de “Todos Somos Técnicos” llevaron a cabo un juego en el que cada uno de los panelistas debía conformar un once ideal con jugadores históricos del cuadro azul. Y entre los presentes estaba Johnny Herrera, uno de los grandes emblemas de la U.

La regla fundamental del juego era elegir entre jugadores que cada uno de los panelistas vio jugar, sin embargo Herrera se permitió una licencia para no reñirse a dicha indicación e incluyó al histórico Carlos “Tanque” Campos en su equipo.

En contraparte, “Samurái” dejó fuera de su oncena a Leonel Sánchez, quien es considerado como el mayor emblema en los 86 años de vida de la U. La razón del exarquero para excluir al goleador del Mundial de Chile 1962 fue clara: su paso por Colo Colo.

“A don Carlos Campos, que yo no jugué con él, no lo vi jugar, pero compartí mucho con él. Es por cariño, pero no tan solo por esto, don Carlos Campos fue el goleador histórico de Universidad de Chile, en el único equipo que jugó en su vida fue en la U, se retiró del fútbol a los 32 años porque la U le cierra las puertas y dice ‘no quiero jugar en ningún lado más’. Para mí eso es infinitamente valorable”, partió explicando sobre su decisión.

“Todo el mundo me decía ‘si pones a Carlos Campos, tienes que poner a Leonel Sánchez’, que en paz descanse, pero don Leonel está manchado, jugó en Colo Colo, sorry que lo diga, sí es uno de los más grandes, pero este es mi once, por fútbol y cariño”, continuó.

Johnny Herrera y Leonel Sánchez (AgenciaUNO)

Cabe consignar que al momento de armar su equipo ideal histórico de Universidad de Chile, Johnny Herrera no dudó en ubicarse como el arquero titular.

Este es el once histórico de la U de Johnny Herrera:

Johnny Herrera; Matías Rodríguez, Ronald Fuentes, Osvaldo González, José Rojas: Luis Musrri, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz; Marcelo Salas, Carlos Campos y Pedro González.