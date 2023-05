“La gente que está ahí es así”: los dardos de Johnny Herrera contra Azul Azul tras no ser invitado al nuevo aniversario de la U

Universidad de Chile celebró sus 96 años de historia como club este miércoles y para festejar este nuevo aniversario se llevaron a cabo distintas actividades. Entre ellas hubo un encuentro de varios históricos en las dependencias del CDA, entre los que no estuvo Johnny Herrera.

El hombre récord en cuanto a títulos obtenidos con la camiseta de la U no fue invitado al evento por parte de la directiva de Azul Azul, lo que una vez más deja en evidencia la distancia que existe entre la actual administración, presidida por Michael Clark, y el actual rostro de TNT Sports.

Ante ello, el propio “Samurái” hizo sus descargos al respecto, desde su tribuna en el programa “Todos Somos Técnicos”. “El jefe de cadetes es Miranda, que salió de Unión Española. El gerente deportivo (Manuel Mayo) es un cabro que hizo cadetes en Unión”, partió planteando Herrera, dando cuenta de un reclamo permanente de su parte hacia Azul Azul: el débil nexo de la actual administración con emblemas del club.

“Es que ser hincha de la U es una forma de vivir. ¿Qué le puede enseñar Miranda? ¿Qué les va a dar Mayo en una charla institucional? ¿Cómo echaron al Huevo Valencia? ¿Cómo no está trabajando Lucho Musrri? ¿Castañeda? ¿Por qué no va el Matador Salas dos veces a la semana? Son cosas que uno no entiende”, continuó.

Tras ello, a Johnny Herrera le preguntaron directamente si es que le dolió el hecho de que no lo invitaran a esta fiesta de aniversario 96 de Universidad de Chile en el Centro Deportivo Azul.

“No me duele que no me hayan invitado. La gente que está ahí es así, por lo mismo les ha ido como les ha ido en los últimos años”, fue la respuesta del exarquero y símbolo de las últimas décadas de Universidad de Chile.

Cabe consignar que si bien Herrera no formó parte del evento presencial, al no ser invitado por Azul Azul, sí dejó su saludo para las cuentas oficiales de Universidad de Chile, en el marco del nuevo aniversario del elenco universitario.