Claudio Bravo la canta clara: “Siempre me he abierto a cualquier equipo en Chile, no solo Colo Colo”

Tras un largo periodo en el banco de suplentes, el portero nacional Claudio Bravo ha recuperado terreno en el Real Betis, retornando al arco en los últimos cotejos, cuajando actuaciones bastante destacadas.

Por lo mismo y entendiendo el deseo del guardameta de mantenerse en la alta competencia, desde hace varias semanas se ha especulado dónde continuará con su carrera una vez que finalice la temporada. Pero fue el propio Bravo, en entrevista con radio Bío Bío, quien aclaró que es inminente su renovación en Betis.

“Lo teníamos conversado desde el año pasado, cuando firmé extensión de contrato. Yo cumplí un determinado número de encuentros y eso, competir a este nivel y a esta edad, me llena de motivación”, aseveró.

Consultado por la posibilidad de retornar a su club formador, Colo Colo, el capitán de la Roja remarcó que el cariño con el cuadro albo “es mutuo. Yo crecí y sé lo que significa estar ahí, pero siempre he dicho que (volver) no es algo que depende solo de mí. Debe generarse un espacio y que yo no pueda continuar mi carrera en el lugar donde esté”.

Eso sí, el oriundo de Viluco aclaró que “siempre me he abierto a cualquier equipo en Chile, no solo Colo Colo. Es mi trabajo, mi profesión y me caracterizo por querer hacer las cosas bien en el lugar donde esté”.

Por último, el Claudio Bravo entregó una sincera opinión sobre la actualidad del fútbol chileno, apuntando que si bien “no es fácil hablar desde la lejanía (...) creo que hay una baja grande en todo sentido, un retroceso en muchos aspectos del fútbol y del deporte en general”.

“Hemos retrocedido mucho en relación en lo que se venía haciendo. ¿Cuántos jugadores tenemos en Europa en ligas potentes? Estamos al debe en eso. Pasa en otras disciplinas, pero es un tema de todos, no solo del deportista o del dirigente”, cerró.