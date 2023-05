Marcelo Díaz intenta explicarse su fallido regreso a la U: “Debo haber sido el único jugador al que no le pidieron un saludo para el aniversario”

Marcelo Díaz, quien ha sido una de las buenas figuras de Audax Italiano en lo que va de temporada 2023, volvió a hablar de su fallido retorno a Universidad de Chile. El bicampeón de América con la Roja sostuvo que de su parte nunca podrá descartar una opción de volver a la U, aunque asume que existe algo en su contra desde la actual administración de Azul Azul y que por lo mismo tiene las puertas cerradas del club.

“De mi parte nunca va a estar la puerta cerrada, ni la ventana, ni absolutamente nada. Lógicamente hoy me debo a Audax Italiano y, si sumo una cantidad de minutos en el año, mi contrato se renueva automáticamente”, partió planteando el experimentado mediocampista, en conversación con “Todos Somos Técnicos”.

En la misma línea “Carepato” remarcó su vigencia futbolística, a modo de recado a Azul Azul. “Yo sabía a lo que venía, sé perfectamente quien soy, entonces nunca dudé de mis capacidades. Ahora me queda seguir haciéndolo bien, seguir en buena condición física para enfrentar la segunda rueda de la mejor forma posible, porque tengo objetivos tanto personales como grupales muy importantes”, estableció.

Tras ello habló de sus sentimientos por la U, club en el que se formó como futbolista y fue pieza importante de la histórica obtención de la Copa Sudamericana 2011. “Sin duda que la U es mi amor, yo no le puedo cerrar nunca la puerta, aunque yo las tenga cerradas desde el club, eso me da igual, pero me debo hoy en día a Audax Italiano e intentaré hacer lo mejor posible día a día, para seguir estando vigente, seguir siendo feliz dentro de una cancha”, expresó.

En ese contexto, a Díaz le preguntaron directamente si siente que en Azul Azul le cerraron las puertas. Ante ello su respuesta fue la siguiente: “Es que hablar de la U siempre es como lo mismo, las puertas están cerradísimas, eso quedó demostrado, aunque de mi parte nunca lo van a estar. Esa es la realidad. Por ejemplo, cosas que uno se da cuenta: debo haber sido el único jugador al que no le pidieron un saludo para el aniversario, yo en la transmisión después del partido sí envié un saludo… entonces así te vas dando cuenta de cosas que van sucediendo y que claramente hay algo”.

“Calentarse la cabeza por situaciones que no dependen de uno ya no da. Ya me calenté mucho, ya lloré, ya lo pasé mal, ya hice todo lo que estaba a mi alcance para regresar y no se pudo”, continuó.

Para cerrar, Marcelo Díaz manifestó que “de mi parte esa puerta nunca van a estar las puertas cerradas e intentaré hacer lo mejor posible para ver si es que algún día esas puertas se puedan abrir”.